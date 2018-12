Zatrzymany za atak na tle narodowościowym. Wrocławscy kryminalni namierzyli podejrzanego w Krakowie Data publikacji 19.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wrocławia pracowali przy sprawie ataku na obcokrajowca. W lipcu w jednym z lokali rozrywkowych w centrum miasta doszło do incydentu na tle narodowościowym. Obywatel Kamerunu został pobity, znieważony, a także zniszczone zostało jego auto. Wczoraj wrocławscy kryminalni zatrzymali 26-latka podejrzanego o ten czyn.

W ubiegłym tygodniu wrocławscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o atak na obywatela Kamerunu. Do zdarzenia doszło w lipcu bieżącego roku. Wówczas do mężczyzny, przebywającego w jednym z lokali w centrum miasta, podszedł 26-latek i zaczął być agresywny. Mężczyzna znieważył obcokrajowca oraz pobił go. Po wyjściu z lokalu zniszczył również samochód osobowy należący do cudzoziemca.

Policjanci Wydziału Kryminalnego wrocławskiej komendy od razu zajęli się sprawą. Policjanci mieli szczątkowe informacje dotyczące osoby podejrzanej o ten czyn. Informacje zbierali m. in. od świadków zdarzenia, przeglądając nagrania monitoringu. Po wielu czynnościach operacyjnych wytypowali sprawcę odpowiedzialnego za ten czyn.

Mężczyzna był trudno uchwytny, posiadał różne adresy, ale to nie przeszkodziło kryminalnym w skutecznym namierzeniu 26-latka. Gdy ustalili, że wyjechał do Krakowa niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji, policjanci z Wrocławia ruszyli za nim. Funkcjonariusze zatrzymali 26-latka na południu Krakowa. Mężczyzna przebywał w mieszkaniu na terenie osiedla Kurdwanów. Zatrzymany mężczyzna początkowo nie przyznawał się do popełnienia tego czynu. Zasłaniał się niepamięcią.

Zgromadzony jednak w tej sprawie przez policjantów z Wrocławia materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. 26-latek odpowie teraz za znieważenie w związku ze stosowaniem przemocy na tle narodowościowym, a także za zniszczenie mienia.

(KWP we Wrocławiu / mg)