Spotkanie wigilijne służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Data publikacji 19.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie wigilijne służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego i Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz kierownictwa polskiej Policji.

W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga uczestniczyli: przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł Arkadiusz Czartoryski, a także szefowie służb mundurowych podległych MSWiA oraz duchowieństwo i przedstawiciele związków zawodowych. Obecni byli również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora i szefowie służb podległych MON. Ponadto w uroczystości udział wziął Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX Fabrice Leggeri oraz przedstawiciele służb zagranicznych i oficerowie łącznikowi.

- Funkcjonariusze strzegą bezpieczeństwa tych, którzy chcą świętować. Gdy inni będą świętowali, dla was będzie to czas służby - powiedział Minister SWiA Joachim Brudziński. - I za to wasze poświęcenie chcę podziękować.

- Dziś pan premier Mateusz Morawiecki skierował na moje ręce podziękowania za waszą służbę podczas niedawnej konferencji COP24. I to podziękowanie także chcę wam dziś przekazać - dodał minister. - Polscy funkcjonariusze z podniesioną głową mogą mówić, że są jednymi z najlepszych, jeśli nie najlepszymi w Europie. Dziękuję za to, że dzięki wam Polska jest krajem bezpiecznym - zakończył minister.

- Prawie 86% Polaków uważa Polskę za kraj bezpieczny, a ponad 90% mówi, że bezpiecznie jest w ich miejscu zamieszkania - powiedział Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. - Wynika to między innymi z tego, że nasze służby potrafią skutecznie rozpoznawać zagrożenia.

Wśród składających życzenia przybyłym na opłatek byli szefowie służb podległych MSWiA, także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd z towarzyszeniem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

(Straż Graniczna /ar)