Pierwsze w Polsce elektryczne radiowozy dla Policji - kupione przy wsparciu WFOŚiGW w Szczecinie

Data publikacji 20.12.2018

Nowoczesne, ekonomiczne, a co najważniejsze – przyjazne środowisku. Cztery pojazdy elektryczne zasiliły flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Z pierwszych w Polsce radiowozów na prąd skorzystają funkcjonariusze ze Szczecina i Szczecinka. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera rozwój elektromobilności.

– To auta nie tylko nowoczesne, ale przede wszystkim – przyjazne środowisku. Warto podkreślić, że dzięki samochodom, kupionym w ramach realizowanej wspólnie przez Komendę i Fundusz kampanii „Ekologicznie na czterech kółkach” – rocznie zmniejszona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery o niemal pół tony – mówił Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, który dodał, że Funduszowi zależy nie tylko na promocji samochodów z napędem elektrycznym, ale również – na zwiększeniu świadomości mieszkańców dotyczącej bezemisyjnego transportu.

Wśród nowych pojazdów jest Nissan e-NV200, który będzie wykorzystywany do przewozu psów służbowych, pracujących w Wydziale Prewencji KWP między innymi w ramach służby patrolowej. Nowe auta będą mogły wjeżdżać na tereny, gdzie zabronione jest korzystanie z silników spalinowych. Pozostałe pojazdy to osobowe auta Nissan Leaf. Jeden z nich zostanie przekazany do Wydziału Ruchu Drogowego KWP i będzie wykorzystywany do nadzoru bezpieczeństwa ruchu drogowego, a z kolejnych skorzystają policjanci Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie oraz Komendy Powiatowej w Szczecinku. Oprócz samochodów zostały kupione trzy naścienne stacje ładowania.

- W garnizonie zachodniopomorskim nie tylko dbamy o przestrzeganie prawa chroniącego środowisko naturalne. Przede wszystkim staramy się edukować społeczeństwo w tym zakresie, a teraz jeszcze dajemy przykład na wykorzystanie nowoczesnych technologii proekologicznych – powiedział nadinsp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – Jesteśmy jedną z pierwszych instytucji, która do swojej floty wcieliła kilka lat temu elektryczny, nieoznakowany pojazd i jesteśmy przekonani co do słuszności takiego trendu.

Koszt ekologicznej inwestycji to 670 tysięcy złotych, z czego ponad 470 tysięcy to środki przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie.

21 pojazdów elektrycznych

WFOŚiGW w Szczecinie umożliwia jednostkom samorządowym uzyskanie atrakcyjnego wsparcia na zakup samochodów elektrycznych i stacji ładowania. Do tej pory z takiej możliwości skorzystały między innymi: Gmina Miasto Szczecin, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie czy Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Dofinansowane przez Fundusz pojazdy zasiliły też flotę między innymi Straży Miejskich w Kołobrzegu i Stargardzie oraz Uzdrowiska Świnoujście S.A. Do tej pory Fundusz wsparł zakup 21 pojazdów elektrycznych i 9 stacji ładowania. Łączna wartość zakupionych pojazdów przekracza kwotę 3 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło prawie 2 miliony złotych. W trakcie oceny są wnioski złożone przez kolejne samorządy, które – zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych – mają obowiązek zwiększania udziału pojazdów elektrycznych w swoich flotach.

Nie tylko auta na prąd…

WFOŚiGW w Szczecinie i Komenda Wojewódzka Policji od lat skutecznie współpracują na rzecz poprawy jakości środowiska w naszym regionie. Efektami wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz edukacji ekologicznej kierowców i pieszych są kampanie: „Ekologiczny Kierowca” (III edycje), „Ekologicznie na czterech kółkach” (II edycje), „Widocznie – Ekologicznie” (III edycje), „Ekologicznie = Bezpiecznie” oraz „Ekologicznie na dwóch kółkach” (II edycje). Dzięki nim finansowane są zakupy pojazdów i sprzętu, który ma eliminować z dróg niesprawne pojazdy. Owocem tej współpracy było dofinansowanie zakupu pierwszego w Polsce w pełni elektrycznego pojazdu policyjnego, wykorzystywanego podczas spotkań prewencyjnych oraz imprez plenerowych w Szczecinie i województwie. Współpraca między Funduszem a Policją pozwoliła także między innymi na zakup koni służbowych, które służą przy zabezpieczaniu imprez masowych i patrolują miejsca niedostępne dla samochodów.



WFOŚiGW/ zespół prasowy KWP Szczecin

