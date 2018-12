Fałszywa wnuczka w rękach dolnośląskich policjantów Data publikacji 20.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 24-latka zatrzymana przez dolnośląskich policjantów, a która jest podejrzana o udział w dokonaniu oszustwa metodą „na wnuczka”. Kobieta podając się za wnuczkę i informując o zaistniałym wypadku drogowym wyłudziła 100 tysięcy złotych od 90-letniej mieszkanki Wojcieszowa. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają - Nie dawajmy pieniędzy osobom, których nie znamy!

Do przestępstwa doszło w czerwcu br. w miejscowości Wojcieszów a sposób działania oszustów był schematyczny. Do 90-letniej kobiety, na numer stacjonarny, zatelefonowała kobieta, która podawała się za jej wnuczkę. Poinformowała, że właśnie miała wypadek. Na przejściu dla pieszych potrąciła osobę i potrzebuje pieniędzy, aby nie trafić do więzienia. Po chwili na ten sam numer zadzwoniła inna kobieta podająca się za synową pokrzywdzonej i potwierdziła wersję przedstawioną przez poprzednią kobietę. Po drugim telefonie 90-latka uwierzyła. Spakowała pieniądze w kwocie 100 tys. złotych i udała się we wcześniej umówione miejsce, gdzie doszło do przekazania gotówki.

Dopiero po powrocie do domu, gdy emocje opadły kobieta uświadomiła sobie, że mogła paść ofiarą oszustwa. Zadzwoniła do członków swojej rodziny, którzy zaprzeczyli, żeby doszło do jakiegokolwiek wypadku. Wtedy też sprawa została zgłoszona na policję.

Na podstawie wykonanych czynności i analizy zgromadzonego materiału ustalono i zabezpieczono wizerunek kobiety, która odbierała pieniądze od pokrzywdzonej. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi oraz Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze prowadzili szeroko zakrojone działania zmierzające do ustalenia miejsca przebywania kobiety. 24-letnia wrocławianka została zatrzymana i przesłuchana w charakterze osoby podejrzanej o udział w dokonaniu oszustwa na 90-letniej kobiecie.

Na wniosek policji i prokuratury, sąd rejonowy w Złotoryi po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym zastosował wobec 24-latki tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Obecnie pracujący przy tej sprawie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci przypominają:

nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie ich poprzez osoby pośredniczące,

nie reagujmy pochopnie na hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy finansowej, gdy tylko usłyszymy głos w słuchawce. Należy sprawdzić czy jest to prawdziwy krewny, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami rodziny.

Bliscy, z którymi utrzymywany jest codzienny kontakt, mogą pomóc potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje pomocy, o jaką prosi. Pamiętajmy, że sami również możemy zweryfikować dzwoniącego. Warto zadzwonić bezpośrednio do tych osób i sprawdzić. W większości przypadków mamy numer telefonu do syna, córki czy wnuczka. Nie bójmy się do nich zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej, niż stracić swoje oszczędności i przekazać je przestępcom.

W związku z powyższym zalecamy stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec nieznajomych. Pamiętajmy także, aby nie udzielać przez telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach życiowych, czy o członkach rodziny.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

(KWP we Wrocławiu / kp)