Policjanci drogówki wynieśli niepełnosprawnego mężczyznę z płonącego domu Data publikacji 20.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci z jaworznickiej drogówki jako pierwsi przyjechali do zgłoszenia pożaru domu. Na miejscu okazało się, że pomieszczenia wewnątrz domu wypełnione są gęstym dymem. Zgłaszający powiedział policjantom, że wewnątrz został jego niepełnosprawny ojciec, którego mężczyzna nie był w stanie sam wynieść z domu. Mundurowi natychmiast ruszyli mu z pomocą. W jednym z pomieszczeń odnaleźli leżącego w łóżku 67-latka i wynieśli go z zadymionego wnętrza. Na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wczoraj krótko przed godziną 14.00 dyżurny jaworznickiej policji otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednym z domów mieszkalnych. Na miejsce jako pierwszy przybył patrol drogówki. Mundurowi dowiedzieli się od zgłaszającego, że w płonącym domu pozostał jego 67-letni ojciec, który z uwagi na swoją niepełnosprawność nie potrafi wstać z łóżka, a zgłaszający nie był w stanie wynieść go z domu. Po tej informacji stróże prawa od razu ruszyli na ratunek. Okazało się, że pomieszczenia wewnątrz domu wypełnione są gryzącym, gęstym dymem. Policjanci nie mieli jednak chwili do stracenia. Zaczęli sprawdzać pomieszczenie po pomieszczeniu, aż w jednym z pokoi odnaleźli leżącego na łóżku 67-latka. Szybko wynieśli go na zewnątrz. Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Na szczęście okazało się, że życiu i zdrowiu niepełnosprawnego mężczyzny nic nie zagraża. Okazało się, że pożar wybuchł w piwnicy domu, skąd kłęby dymu przedostawały się do pozostałych pomieszczeń. Strażacy ugasili ogień dzięki czemu nie rozprzestrzenił się on poza pomieszczenia piwniczne.

(KWP w Katowicach / kp)