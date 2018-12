Policjanci przechwycili ponad 3 kg dopalaczy Data publikacji 20.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci interweniujący w sprawie usiłowania włamania do mieszkania znaleźli ponad 3 kg niedozwolonych używek, tzw. dopalaczy.

14 grudnia br., mieszkaniec osiedla Retkinia zadzwonił na numer alarmowy policji, aby powiadomić o próbie włamania do swojego mieszkania. Policyjni wywiadowcy odwiedzili mężczyznę jeszcze w tym samym dniu, jednak nie potwierdzili tego zgłoszenia. Zamiast tego w mieszkaniu zawiadamiającego znaleźli dilerkę z substancją psychoaktywną tzw. dopalaczem. Policjanci z III Komisariatu Policji prowadzący czynności w sprawie ujawnienia dopalaczy podczas interwencji domowej bardzo szybko ustalili źródło pochodzenia niedozwolonych używek. Idąc tym tropem, 18 grudnia br., przeszukali mieszkanie na terenie dzielnicy Górna. Tam kryminalni odnaleźli ponad 3 kilogramy tzw. nowych substancji psychoaktywnych, które obecnie traktowane są tak samo jak tradycyjne narkotyki, a za ich posiadanie grozi kara pozbawienia wolności. Przy okazji w ręce policjantów wpadł 36-letni właściciel nielegalnego asortymentu oraz dwie kobiety w wieku 30 lat, współdziałające w sprzedaży dopalaczy. Teraz cała trójka usłyszy zarzuty dotyczące handlu środkami psychoaktywnymi. Dodatkowo dwie zatrzymane osoby usłyszą zarzuty posiadania znacznej ich ilości, co w polskim prawnie zagrożone jest karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje prokurator.

(KWP w Łodzi / kp)