Kolejny raz polała się policyjna krew. Tym razem dla chorego 3-latka Data publikacji 20.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 15 litrów krwi oddali mazowieccy policjanci i pracownicy cywilni w czasie dzisiejszej zbiórki krwi organizowanej przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Część z zebranej dzisiaj krwi trafi do 3-letniego Nikodem z Rusinowa, który jest chory na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Akcje wsparła też drużyna siatkarska MKS E.Leclerc Radomka Radom.

Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. K. Vietha w Radomiu stawili się funkcjonariusze operacyjni, a także mundurowi z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu i Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu oraz liczne grono pracowników cywilnych, a także druhowie OSP Radom. Już stało się tradycją, że krew jako pierwsi oddali Robert Król, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Rafał Jeżak z Zespołu Prasowego KWP, a na co dzień także druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomiu. Krew oddało 34 osób, dzięki czemu udało się jej zabrać ponad 15 litrów.

Na krwiodawców czekały też niespodzianki przygotowane przez siatkarki MKS E.Leclerc Radomka Radom, które włączyły się w świąteczną zbiórkę krwi. Do osób, które oddały krew trafiły m.in. bilety na mecze radomskiej drużyny.

Policjanci, strażacy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w służbach mundurowych, to służba dla społeczeństwa, dlatego też tak licznie odpowiedzieli na apel radomskiego centrum krwiodawstwa, bo jedynym źródłem krwi są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

3-letniego Nikodema można wspomóc oddając krew w każdym regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa podając: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Oddział Kliniczny Onkologii i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A - Nikodem Jonakowski.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu