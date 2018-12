Akcja CBŚP wymierzona w rynek dopalaczy Data publikacji 21.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny cios w rynek dopalaczy wymierzony przez rzeszowskie CBŚP pod nadzorem łódzkiej Prokuratury Krajowej. W ramach tych działań policjanci przeszukali 15 mieszkań oraz zatrzymali 9 osób. W całej sprawie występuje już 83 podejrzanych a wartość zabezpieczonego mienia wynosi łącznie ponad 8 mln zł. Tym razem terenem działań funkcjonariuszy były województwa wielkopolskie, opolskie i dolnośląskie.

Na początku bieżącego tygodnia policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili następną akcję, będącą kontynuacją poprzednich działań, wymierzoną w rynek dopalaczy. Tym razem policjanci działali na terenie województw wielkopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wielomiesięczna i bardzo dokładna praca śledcza rzeszowskich funkcjonariuszy CBŚP a także łódzkich prokuratorów dała podstawy do przeprowadzenia kolejnych zatrzymań. Podczas tych działań policjanci przeszukali łącznie 15 mieszkań i zatrzymali 9 osób.

Z ustaleń funkcjonariuszy CBŚP wynika, że osoby zatrzymane to pracownicy "sklepów", w których sprzedawano dopalacze pod legendą przedmiotów kolekcjonerskich, zapachów a także innych przedmiotów o niejednoznacznej nazwie, nie przeznaczonych do sprzedaży jako produkty spożywcze np. "dodatek do piasku", "pochłaniacz wilgoci" lub "rozpałka do pieca". Niektórzy z zatrzymanych byli wcześniej notowani przez Policję za przestępstwa narkotykowe.

Zatrzymanych doprowadzono do Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, który nadzoruje sprawę. Tam prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji, środków spożywczych lub innych artykułów powszechnego użytku a także środków farmaceutycznych nie odpowiadających obowiązującym warunkom jakości i poprzez to sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Ogółem w prowadzonym postępowaniu występują już 83 osoby podejrzane, zaś łączna kwota zabezpieczonego mienia wynosi ponad 8 000 000 zł.

CBŚP przypomina, że osoba która zażywała „dopalacze” i w wyniku tego uległa zatruciu, może w związku z prowadzonym postępowaniem karnym wytoczyć powództwo adhezyjne, w ramach którego kwota roszczenia za szkody zdrowotne, może przed sądem wynieść nawet do 100 000 zł.

Jednocześnie Centralne Biuro Śledcze Policji przypomina, że zażycie "dopalaczy" może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, poprzez zaburzenie rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi skutkujące utratą przytomności a także zatrzymaniem krążenia. Ponadto osoba, która zażyła dopalacze może zachowywać się w sposób nieprzewidywalny i irracjonalny oraz stwarzać zagrożenie dla siebie a także innych ludzi.

Przyjęcie nawet najmniejszej ilości dopalaczy może spowodować śmierć osoby, która je zażyła!

