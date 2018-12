Rozbita grupa przestępcza – areszt dla podejrzanych o bezprawne przejmowanie nieruchomości Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dolnośląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są przestępstwa i bezprawne przejmowanie nieruchomości. Funkcjonariusze wspierani przez dolnośląskich antyterrorystów zatrzymali w tej sprawie 7 osób. Jak ustalili śledczy sprawcy wykorzystywali trudną sytuację życiową i finansową osób pokrzywdzonych. Do chwili obecnej grupie udowodniono przestępstwa, które spowodowały straty sięgające kilku milionów złotych. Sad aresztował 4 z zatrzymanych osób. Obecnie policjanci i prokuratura wyjaśniają wszystkie okoliczności w tej sprawie.

Policjanci Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego dolnośląskiej Policji zatrzymali 7 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podejrzanych o popełnienie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych. Straty jakie spowodowali szacuje się na kilka milionów złotych. Zatrzymane osoby to mieszkańcy województwa dolnośląskiego w wieku od 30 do 73 lat.

Jak ustalili śledczy osoby działające w grupie przestępczej, podejrzane są przestępstwa i bezprawne przejmowanie nieruchomości. Przestępcy docierali do osób o niskim statusie społecznym lub w trudnych sytuacjach życiowych, finansowych, które nie miały zdolności kredytowej. Udzielane były im pożyczki w ramach tworzonych firm o charakterze parafinansowym pod zastaw nieruchomości. Jednak kwoty pożyczek były rażąco niskie w porównaniu do wartości zastawianych nieruchomości, a warunki spłaty kredytu niezwykle trudne do wypełnienia. Następnie sprawcy dążyli do przejmowania tych nieruchomości. W dalszym obrocie nieruchomościami tworzyli łańcuch właścicieli, by końcowym beneficjentem stał się członek grupy lub ktoś z rodziny.

Transakcje pożyczek, pod zastaw nieruchomości, dokonywane były w kancelariach notarialnych. To powodowało, że pokrzywdzeni byli przekonani o legalności interesu. Podpisując akt notarialny byli w różny sposób manipulowani lub wprowadzani w błąd i tracili cały majątek. Dopiero po czasie gdy otrzymywali informacje z sądu uzmysławiali sobie sytuację prawną.

W wyniku prowadzonego śledztwa członkom grupy udowodniono przejęcie nieruchomości czym spowodowali straty szacowane na ok. 3 miliony złotych. Jednak jak podejrzewają śledczy liczba osób pokrzywdzonych i strat mogą dużo większa. Zatrzymane osoby już usłyszały zarzuty. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem za co grozić może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 4 z zatrzymanych osób Sąd Rejowy we Wrocławiu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Obecnie policjanci KWP we Wrocławiu i Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wyjaśniają wszystkie okoliczności w tej sprawie.

(KWP we Wrocławiu /kp)