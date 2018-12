Rudzcy policjanci odzyskali skradziony milion Data publikacji 21.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Rudy Śląskiej odzyskali ponad milion złotych oszczędności i biżuterię skradzioną starszemu rudzianinowi. Pieniądze i kosztowności zostały zrabowane wraz z sejfem w połowie grudnia z jego domu. Do aresztu trafiły już trzy osoby mające związek z tym przestępstwem.

Gdy policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do domu i kradzieży sejfu wraz z pieniędzmi i biżuterią o łącznej wartości ponad miliona złotych, w rudzkiej komendzie powołano natychmiast specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą. Złożona była ona z najlepszych policjantów, specjalistów w dziedzinie włamań i kradzieży z wydziału kryminalnego. W wyniku prowadzonych przez kryminalnych działań, doszło do zatrzymania trzech osób podejrzewanych o związek z tą sprawą. Na terenie posesji jednego z zatrzymanych policjanci odnaleźli sejf, skradzione pieniądze oraz biżuterię. Dokładne przeszukanie przyniosło jeszcze kolejne efekty, kryminalni zabezpieczyli prawie 1,4 kg narkotyków. Z tej ilości amfetaminy można by wydzielić, aż 14 tys. działek dilerskich. W garażu należącym do zatrzymanego, policjanci ujawnili części z samochodu, który prawdopodobnie pochodził z kradzieży. Na wniosek śledczych i prokuratora, rudzki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla trzech mężczyzn w wieku 30, 34 i 37 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, a okradziony rudzianin wkrótce odbierze skradzione mu pieniądze i kosztowności.

(KWP w Katowicach / kp)