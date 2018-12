Poszukiwani sprawcy włamań do sklepów jubilerskich Data publikacji 21.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Prudniccy policjanci szukają sprawców włamań oraz usiłowania włamania do sklepów jubilerskich na terenie Prudnika. Sytuacje te miały miejsce w listopadzie. Przestępcy po wybiciu szyby wdzierali się do środka sklepów. W ten sposób, skradli biżuterię o wartości ponad 70 tys. złotych. W jednym przypadku, nie udało im się wybić szyby. Publikujemy nagranie z wizerunkiem jednej z osób zarejestrowanych przez monitoring.

Do tych trzech zdarzeń doszło pod koniec listopada br. na terenie Prudnika. Sprawca w dwóch przypadkach wybijając szybę w sklepach z wyrobami jubilerskimi, dostał się do środka skąd skradł biżuterię wartą ponad 70 tys. złotych. W jednym przypadku skończyło się na usiłowaniu włamania - właśnie z tej sytuacji publikujemy nagranie z wizerunkiem osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo.

Policjanci podczas oględzin zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu, który zarejestrował wizerunek podejrzewanego o te przestępstwa młodego mężczyznę. Śledczy ustalili ponadto, że osoba ta nie działała sama. Ponadto, prawdopodobnie ci sami sprawcy mogą mieć związek z innymi przestępstwami o podobnym charakterze, które miały miejsce na terenie województwa opolskiego.

Osoby, które rozpoznają tego mężczyznę lub mają inne dodatkowe informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy kradzieży, prosimy o telefoniczny kontakt z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pod nr tel. 695 872 282 bądź dyżurnym policji w Prudniku - tel. 77 434 18 03.

(KWP w Opolu / kp)