Odpowiedź na nierzetelny artykuł wp.pl Data publikacji 21.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W artykule, który pojawił się na stronie wp.pl „Zieliński znów ma kłopoty. Policjanci piszą o prześladowaniach. "Miała być 'dobra zmiana", a jest gehenna" zawarto nieprawdziwe informacje, a czytelnicy zostali wprowadzeni w błąd przez autorkę Magdalenę Mieśnik. Artykuł powstał na podstawie anonimów.

Artykuł, który ukazał się na stronie wp.pl, odnosi się do opisów zawartych w anonimach, które od 2 lat przesyłane są do różnych instytucji i mediów. Wielokrotne sprawdzenia dokonywane przez komórki kontrolne jak i Prokuraturę nie potwierdziły prawdziwości zdarzeń opisanych w anonimach.

Sprawami opisanymi w donosach już wielokrotnie interesowały się różne media. Dziennikarze po weryfikacji – również poprzez swoje źródła – i stwierdzeniu, że informacje zawarte w anonimowych donosach nie potwierdzają się - rezygnowali z przygotowania reportaży.

Szkoda, że autorka artykułu jak i redakcja wp.pl, nie zastosowały się do zasad rzetelnego dziennikarstwa. Na podstawie anonimu stworzono artykuł sugerujący czytelnikom, że to "policjanci z imienia i nazwiska", a nie osoby anonimowe wskazują na rzekome nieprawidłowości. Pomimo, że czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości, autorka artykułu traktuje anonimowy donos, jako wiarygodne i poważne źródło, co nie powinno mieć miejsca w żadnej szanującej się redakcji.

KGP