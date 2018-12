Kajto: „Zróbmy tak, żeby to było modne!” Data publikacji 21.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj „Zróbmy tak, żeby to było modne!”- takie słowa kierował do pieszych Kajetan Kajetanowicz podczas działań cieszyńskiej policji dotyczących m.in. noszenia elementów odblaskowych. Mistrz razem z policjantami walcząc o bezpieczeństwo pieszych przekonywał, że warto „świecić przykładem”. Według popularnego Kajta, każdy może być ambasadorem bezpieczeństwa.

Trzykrotny Mistrz Europy w Rajdach Samochodowych, wielokrotny Mistrz Polski w tej dyscyplinie i zwycięzca wielu prestiżowych rajdów. Z drugiej strony ambasador bezpieczeństwa, zaangażowany w promocję właściwych zachowań na drodze, zawsze chętny do współpracy. Kajetan Kajetanowicz wspólnie z zastępcą szefa cieszyńskiej drogówki podkom. Łukaszem Godulą, który poza służbą jest również kierowcą rajdowym i tegorocznym zwycięzcą Pucharu Peugeota i Citroena 2018 przekonywali, że warto być bezpiecznym i świecić przykładem na drodze. „Spotkanie mistrzów” odbyło się w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu. Rajdowcy mówili o bezpieczeństwie pieszych i zachęcali, by świecić przykładem na drodze. Na spotkaniu głos zabrał również Prezes Zarządu Centrum Reumatologii Cezary Tomiczek.

Pierwszy wystąpił Kajto, który podkreślał, że choć samo spotkanie ma charakter bardziej symboliczny, to konieczne jest właściwe zadbanie o własne bezpieczeństwo i troska o nie. Jego zdaniem każdy pieszy powinien myśleć o tym , żeby być widocznym. Oczywiście nawiązał też do kierowców mówiąc, że każdy kierowca zawsze musi mieć „oczy dookoła głowy”. Przypomniał również o tym, że podczas korzystania z drogi konieczne jest skupienie i rozwaga. Mistrz powiedział wprost: „Pieszy widząc samochód myśli sobie, że kierowca tego auta go widzi również - niestety często jest to ostatnia myśl w jego życiu. Więc my chcemy to zmienić”.

Po wystąpieniu Kajetana Kajetanowicza głos zabrał zastępca naczelnika cieszyńskiej drogówki podkom. Łukasz Godula. W swoim wystąpieniu przedstawił wiele przykładów zdarzeń drogowych, gdzie niewłaściwe zachowania użytkowników drogi doprowadziły do tragedii. Naczelnik podkreślił, że kierowcy mają dwie sekundy na reakcję, zakładając, że pojazd jedzie z prędkością 50 km/h, gdy widzą pieszego bez odblasków. „Te dwie sekundy to jest naprawdę bardzo mało, żeby kierowca mógł zareagować. To na pewno nie wystarczy do tego, żeby kierowca mógł odpowiednio wcześnie zahamować”- mówił policjant. Według niego cel poprawy bezpieczeństwa może być tylko jeden- zero ofiar śmiertelnych na drogach. Wszystkie akcje drogówki mają właśnie do tego doprowadzić.

Ostatni głos zabrał Prezes Zarządu Centrum Reumatologii Cezary Tomiczek, który już na wstępie podkreślał, że profilaktyka jest niezmiernie ważna. „Dlaczego? Co roku w szpitalu „przewija się” około tysiąca pacjentów. Większość z nich, są to ofiary wypadków drogowych. Cały personel medyczny dokłada wszelkich starań, żeby jak najszybciej pacjenci wracali do pełnej sprawności ruchowej. Jednak najlepszy sprzęt, najlepsi specjaliści, najlepsze metody, podejście indywidualne, nigdy nie przywrócą pacjenta do pełnej sprawności ruchowej”- mówił.

Po wystąpieniach, Kajetan Kajetanowicz i podkom. Łukasz Godula wspólnie wręczyli elementy odblaskowe w centrum Ustronia. Kajto rozmawiając z pieszymi mówił, że „promowanie bezpieczeństwa nie należy tylko do policji. Byłoby nam miło, gdybyście i wy byli ambasadorami tej akcji”. Mistrz w rozmowach z młodzieżą apelował: „Zróbmy tak, żeby to było modne!”. Mistrzom się nie odmawia. Zatem: do dzieła!

(KWP w Katowicach / kp)