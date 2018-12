Komendant Główny Policji wyróżnił policjantów zabezpieczających COP24 Data publikacji 21.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość, podczas której wyróżniono policjantów z Katowic i Krakowa zaangażowanych w zabezpieczenie konferencji klimatycznej COP24. Listy gratulacyjne Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka odebrało 77 mundurowych. Wręczył je I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofem Justyńskim oraz szefem małopolskich policjantów nadinsp. Krzysztofem Pobutą. W trakcie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć górników, którzy zginęli we wczorajszej katastrofie w kopalni w Karwinie.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość podsumowująca policyjne zabezpieczenie konferencji klimatycznej COP24 połączona z wyróżnieniem policjantów zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Uroczystość rozpoczęła się jednak od uczczenia przez zebranych minutą ciszy pamięci górników, którzy zginęli we wczorajszej katastrofie górniczej w Karwinie.

Gospodarzem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który powitał uczestników uroczystości, podsumował przebieg COP24 oraz podziękował policjantom za rzetelne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków służbowych w tym wymagającym dla Policji okresie. Generał podkreślił, że zabezpieczenie COP24 to okres bardzo wytężonej pracy, która wymagała od policjantów i pracowników cywilnych dużego poświęcenia, ogromnej ilości sił, środków, determinacji i pracy. Był to czas, który wielu policjantów spędziło daleko od swoich rodzin i bliskich. Był to również czas, który po raz kolejny pokazał, że Polska Policja z nałożonych zadań potrafi się świetnie wywiązać.

Następnie głos zabrał Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który w imieniu swoim, a także Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym policji zaangażowanym w zabezpieczenie Szczytu Klimatycznego COP24. Wojewoda podkreślił, że dzięki pracy, zaangażowaniu i poświęceniu oraz pełnemu profesjonalizmowi policji, w sposób serdeczny, gościnny i przede wszystkim bezpieczny przyjęliśmy gości z zagranicy. Policjanci pełniący służbę w ramach zabezpieczenia COP24, przez profesjonalne wypełnianie obowiązków służbowych, pokazali dlaczego zaufanie do Polskiej Policji i innych formacji mundurowych jest bardzo wysokie.

Głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. Komendant podkreślił, że zabezpieczenie COP24 to wydarzenie, do którego Polska Policja przygotowywała się od początku roku. Te wiele miesięcy pracy oraz profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie policjantów podczas 2 tygodni zabezpieczenia szczytu klimatycznego, złożyły się na bardzo wysoką ocenę zabezpieczenia na szczeblu międzynarodowym - wystawioną przede wszystkim przez szefa bezpieczeństwa ONZ.

Podczas wydarzenia 77 policjantów z Katowic i Krakowa zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Wyróżnienia wręczył mundurowym I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wspólnie z komendantami wojewódzkimi z Katowic i Krakowa: nadinsp. Krzysztofem Justyńskim i nadinsp. Krzysztofem Pobutą oraz Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Wśród wyróżnionych policjantów znaleźli się: Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji w Katowicach i Krakowie: mł. insp. Mariusz Krzystyniak, insp. Piotr Kucia, insp. Robert Strzelecki i p.o. mł. insp. Bogdan Litra, Dowódcy Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach i Krakowie: insp. Rafał Stanek oraz mł. insp. Jarosław Nowak, a także Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP i Dowódcy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji w Katowicach i Krakowie.

Do zebranych zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta, który podkreślił wysoki poziom współpracy policjantów z Małopolski i ze Śląska. Mogliśmy się o tym przekonać kilka lat temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i przekonaliśmy się niedawno – podczas zabezpieczenia COP24.

Przypominamy, że w zabezpieczenie Szczytu Klimatycznego w Katowicach, w tym towarzyszących mu wydarzeń, spotkań i konferencji, było zaangażowanych około 9 tysięcy policjantek i policjantów. Byli to mundurowi zarówno z garnizonu śląskiego, jak również z innych województw. W Katowicach utworzone zostało zintegrowane stanowisko dowodzenia. Koordynowało ono działania wszystkich służb zabezpieczających wydarzenie oraz zapewniało sprawny obieg informacji. Policja zrealizowała niemal 400 eskort, ponad 1200 zabezpieczeń przejazdów autobusów oraz niemal 90 sprawdzeń pirotechnicznych. W związku z zabezpieczeniem Konferencji COP24 tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną osób przekraczających granice państwowe, stanowiące granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Kontrola obowiązywała od 22 listopada do 16 grudnia br. W ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej skontrolowano niemal 200 tys. osób wjeżdżających do Polski, zatrzymano 343 osoby, nie wpuszczono do Polski 37 osób. W bezpośrednie zabezpieczenie COP24 zaangażowanych było tysiąc strażników granicznych. O bezpieczeństwo uczestników wydarzenia dbało codziennie także prawie 500 strażaków PSP, dysponujących niemal stu wozami ratowniczo-gaśniczymi.