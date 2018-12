„Gwiazdka z Nieba” dla Amerykanki od policjanta z Piaseczna! Data publikacji 22.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz kolega z komisariatu policji w Konstancinie-Jeziornie na święta Bożego Narodzenia podarował chyba najlepszy prezent jaki można komuś dać. Sierżant Rafał Markiewicz za oceanem znalazł bliźniaczkę, której kilka dni temu ofiarował swój szpik kostny. Radość z niesienia pomocy jest ogromna! Zachęcamy, by jak Rafał dać szansę życia drugiej osobie, gdziekolwiek się ona znajduje! Podczas spotkania opłatkowego Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie insp. Robert Chmielewski wręczył policjantowi okolicznościowy dyplom uznania.

sierż. Rafał Markiewicz



Zaszczytem jest dla mnie uratowanie komuś życia poprzez oddanie szpiku. - To tylko trochę krwi - tak mówił sierżant Rafał Markiewicz, który do bazy danych Dawców Szpiku przystąpił już trzy lata temu. W ubiegłym tygodniu odpowiedni „bliźniak” odnalazł się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Była to kobieta pilnie potrzebująca krwi, a jedyną osobą na świecie wśród zarejestrowanych dawców był nasz policjant. Który, bez żadnej zwłoki już następnego dnia poddał się zabiegowi.

31- letni sierżant Rafał Markiewicz od ponad czterech lat jest funkcjonariuszem Policji. Na co dzień pełni on służbę, w komisariacie policji w Konstancinie-Jeziornej, w zespole patrolowo-interwencyjnym.

Podczas spotkania opłatkowego w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie, Komendant insp. Robert Chmielewski postanowił wyróżnić sierżanta Markiewicza dyplomem. Jak stwierdził Komendant „W tych wyjątkowych świątecznych dniach, człowiek nie może dać lepszego świadectwa dobroci i człowieczeństwa jakim jest życie”. To co się dziś wydarzyło jest prawdziwą Magią Świąt!

Jesteśmy dumni, że Rafał jest w naszych szeregach. A hasło „Pomagamy i chronimy” po raz kolejny pokazuje, że to również idea, którą kierujemy się nie tylko w naszej codziennej służbie!

Pamiętajmy, że prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy dla Pacjenta jest bardzo niskie! Im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szansy na życie dla chorych na nowotwory krwi!

Zachęcamy do przystąpienia do programu Zostań Dawcą Szpiku, być może dzięki Twojej pomocy ktoś w Polsce lub na świecie otrzyma szansę na życie!





esz/js