Wrocławski policjant w „Żywej Bibliotece” Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Żywa Biblioteka to przedsięwzięcie z powodzeniem organizowane już od kilku lat. W roli książek nietypowo – ludzie. Można ich tak samo jak książkę, wypożyczyć i „przeczytać”. Przeczytać w tym przypadku oznacza po prostu poznać. W akcji tej udział wzięli również wrocławscy funkcjonariusze z komendy miejskiej. Z policjantem można było porozmawiać nie tylko o przepisach, ale przede wszystkim o tym, jak bezpiecznie żyć i jak to jest być mundurowym.

Przez dwa dni we wrocławskiej Mediatece funkcjonowała „Żywa Biblioteka”. Czytelnicy tego nietypowego miejsca mieli okazję spotkać się nie tylko z policjantem, ale też z każdym, kto ma ciekawą historię do opowiedzenia. „Wypożyczyć” można było między innymi księdza, ekoaktywistkę, matkę niepełnosprawnego dziecka, uchodźcę, alkoholika, homoseksualistę, obcokrajowca… każdego można było zapytać o ich życie, czasem skomplikowane, czasem pełne zapierających dech historii, tych wywołujących zdziwienie, zachwyt, śmiech, ale też czasem łzy. Projektowi przyświecało hasło „Nieznajomy to przyjaciel, którego jeszcze nie poznałeś”, a także „nie oceniaj książki po okładce”. Projekt miał na celu otworzyć czytelników na różnorodność, wielokulturowość, zachęcać do poznawania ludzi, którzy są inni od nas lub wykonują odmienne zawody.

W projekcie wzięło udział 30 osób – „żywych książek”. Każdy czytelnik miał 30 minut na spotkanie. Wrocławskiego policjanta najczęściej pytano o niebezpieczne zdarzenia związane z interwencjami. Policjant opowiadał również o tych trudnych sytuacjach, o których pamięta się jeszcze długo po powrocie do domu. Niektóre z nich były niebezpieczne, a niektóre dotyczyły spraw, w których udało uratować się czyjeś zdrowie lub życie.

Przygotowania do projektu obejmowały warsztaty i szkolenia, w których uczestniczyli zaproszeni do bycia „żywymi książkami” goście. Wrocławski policjant prowadził na nich warsztaty przeznaczone dla uczniów i nauczycieli, a dotyczące mowy nienawiści, dyskryminacji i poszanowania godności człowieka bez względu na jego odmienność.

(KWP we Wrocławiu /dm)