Życzenia ministra Joachima Brudzińskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia Data publikacji 24.12.2018

Szanowni Państwo,

przed nami Święta Bożego Narodzenia – wyjątkowy czas, który z przyjemnością spędzamy w rodzinnym gronie. Zgodnie z tradycją wspólnie z najbliższymi wkrótce zasiądziemy do wigilijnego stołu i dzieląc się opłatkiem złożymy sobie życzenia, a nasze domy wypełni świąteczna atmosfera. Będzie to także okazja do refleksji nad tajemnicą narodzenia Jezusa Chrystusa oraz do chwili wytchnienia od codziennego zabiegania.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu radosnych chwil pełnych domowego ciepła, spędzonych z rodziną. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie siłę i motywację niezbędną do realizacji wszystkich planów w 2019 roku.

Jednocześnie w imieniu Polaków dziękuję Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, pracownikom cywilnym tych formacji oraz Operatorom Centrów Powiadamiania Ratunkowego za służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa. Wasz profesjonalizm, doświadczenie i wiedza sprawiają, że formacje, w których służycie, skutecznie chronią wszystkich obywateli.

Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy w czasie świąt będą pełnić służbę. Niech będzie to wyjątkowo spokojny czas, tak abyście po powrocie do domu mogli cieszyć się chwilami spędzonymi w gronie najbliższych.

