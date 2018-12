Świąteczna pomoc gaworzyckich policjantów dla potrzebujących Data publikacji 24.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych w Gaworzycach wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Caritas przekazali najbardziej potrzebującym paczki z żywnością oraz odzieżą. Paczki żywnościowe przekazane bezdomnym i potrzebującym są często głównym źródłem do przygotowania wieczerzy wigilijnej.

Dostarczanie paczek z odzieżą i żywnością oraz zachęcanie do korzystania z dostępnych form pomocy - właśnie w taki sposób funkcjonariusze z Gaworzyc wraz z pracownikami socjalnymi z miejscowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Caritas pomagają w zimie bezdomnym. Dokładnie tak samo było w tym roku.

Darczyńcy bardzo chętnie włączyli się do akcji i zebrali kilka paczek żywności z długim terminem przydatności, która będzie także służyła potrzebującym już po zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia. Bezdomni i potrzebujący otrzymali również ciepła odzież, która na pewno pomoże im w chłodne wieczory.

Okres zimowy, gdy temperatury spadają poniżej zera, to najtrudniejszy czas dla osób bezdomnych. To właśnie one są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu.

Pamiętajmy, że pomóc takim osobom może każdy. Wystarczy nie pozostawać obojętnym i powiadomić o tym Policję, Straż Miejską lub Pogotowie Ratunkowe.

(KWP we Wrocławiu / mg)