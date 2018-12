Podsumowanie działań „Bezpieczny Weekend – Boże Narodzenie” Data publikacji 27.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W okresie prowadzonych działań pn. „Bezpieczny weekend – Boże Narodzenie” tj. od minionego piątku, 21.12.br., do środy 26.12.br., Policja odnotowała 443 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 36 osób, a 541 zostało rannych. W stosunku do 2017 roku wypadków było mniej o 115, osób zabitych o 19, a rannych o 141.

Dla policjantów w całej Polsce Boże Narodzenie to czas intensywnej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących, byli obecni na drogach w całym kraju, szczególnie na drogach wyjazdowych i wjazdowych do większych miast. Kontrolowali między innymi prędkość, z jaką poruszali się kierowcy, ich stan trzeźwości, stan techniczny samochodów oraz sposób przewożenia pasażerów.

Jak widać z roku na rok stan bezpieczeństwa ulega systematycznej poprawie. Ogromnie cieszy to, że w tym roku w okresie świątecznym zginęło na drogach zdecydowanie mniej osób niż w latach ubiegłych, jednak i teraz nie udało się uniknąć tragedii.

Niestety prędkość, brawura oraz brak wyobraźni części kierowców spowodowały, że nie wszyscy dotarli bezpiecznie do celu. Te odnotowane wypadki drogowe to tragedie dla osób poszkodowanych i ich rodzin, ale też dla samych sprawców, którzy muszą żyć ze świadomością wyrządzonej krzywdy. A wystarczyło tylko…..wolniej jechać, skupić swoją uwagę na drodze, stosować się do znaków i sygnałów drogowych.

Dlatego Policja apeluje, abyśmy w każdy dzień, zarówno świąteczny, jak i ten „zwyczajny” korzystali z drogi, w taki sposób, żeby nikomu nie wyrządzić krzywdy.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)