Policyjni narciarze wrócili na stoki. Będą czuwać nad bezpieczeństwem szusujących Data publikacji 27.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Od dzisiaj (27 grudnia) wymiennie na sześciu stokach narciarskich: w Krynicy, Wierchomli, Rytrze i Tyliczu pełnią służbę policyjni narciarze z sądeckiej komendy. Patrole potrwają do końca ferii zimowych, czyli do 25 lutego.

Głównym zadaniem policjantów pełniących służbę na stokach jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i zdrowia narciarzy, czyli m.in. zapobieganie bójkom, pobiciom, narażeniu na utratę życia lub zdrowia czy uszkodzeniu ciała. Rolą policjantów będzie także zapobieganie kradzieżom, szczególnie sprzętu narciarskiego.

Niestety do kradzieży na stokach i w ich rejonie dochodzi często z nieuwagi samych poszkodowanych. Narciarze schodząc ze stoku by zjeść ciepły posiłek czy skorzystać z toalety w lokalu gastronomicznym, zostawiają narty czy inny sprzęt narciarski przed lokalem bez żadnej opieki. Nie proszą nikogo o jego popilnowanie, jak również nie umieszczają w lokalu w miejscu do tego wyznaczonym. Takie sytuacje prowokują złodziei do działania, dlatego też już sama obecność policjantów na stoku zadziała prewencyjnie, ponieważ złodziej, który zamierza wykorzystać taką sytuację, nie odważy się na kradzież pod czujnym okiem funkcjonariuszy.

Policjanci będą też wyciągać konsekwencje wobec osób jeżdżących na nartach w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, ponieważ takie osoby stwarzają realne zagrożenie dla innych użytkowników stoku. Za takie przewinienie ustawodawca przewidział karę grzywny (zgodnie z treścią art. 24 kodeksu wykroczeń od 20 zł do 5 tys. zł).

Dbając o bezpieczeństwo narciarzy, policjanci będą też zwracać uwagę na osoby które łamią zasady bezpieczeństwa, regulamin stoku, czy też nie korzystają z kasku ochronnego, do którego używania zobowiązane są osoby, które nie ukończyły 16-go roku życia.

W ramach służby na stoku, policjanci będą też ścisłe współpracować z ratownikami GOPR-u, wspomagając ich działania podczas wydarzeń nadzwyczajnych w górach, jak również udzielać pomocy uczestnikom zdarzenia, ustalać jego przebieg i świadków.

W razie wszelkiego rodzaju przypadków łamania prawa czy wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego, należy kontaktować się z Policją pod nr tel. 997 lub z ratownikami GOPR pod nr tel. 985 lub 601 100 300.

PAMIĘTAJ!

OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób. Zjeżdżaj z góry tak aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego. W samochodzie nie zostawiaj w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków. Wpisz do telefonu komórkowego numer alarmowy w górach: 601 100 300 lub 985 oraz numer ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku).

(KWP w Krakowie / kp)