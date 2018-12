Pijany bez prawa jazdy doprowadził do wypadku, w którym 5 osób zostało rannych Data publikacji 27.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom 40-letni mieszkaniec miejscowości Strzegowa nie powinien wsiadać za kierownicę! Był w stanie nietrzeźwości i miał dwukrotnie cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem. Ta podróż mogła skończyć się tragedią. Samochód zderzył się z dwoma pojazdami. Na szczęście nikt nie zginął. Policja apeluje o rozważną, ostrożną i trzeźwą jazdę.

Policjanci z olkuskiej komendy wyjaśniają przyczyny wypadku, do którego doszło w środę tj 26.12.br. w miejscowości Kąpiele Wielkie. Kierujący Renault Scenic 40-latek, jadąc z Wolbromia w kierunku Pilicy, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając czołowo w jadącego w kierunku Wolbromia VW Golfa i Ford Mondeo, które w wyniku zderzenia zjechały do przydrożnego rowu.

76-letnia pasażerka Forda, została helikopterem przetransportowana do szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pasażerki: 36-letnia kobieta i 9-letnia dziewczynka, zostały przewiezione do szpitala w Olkuszu. Kierowca Forda 39-latek, został zabrany karetką do Szpitala Powiatowego w Miechowie. Kierowcę Renault z ciężkimi obrażeniami ciała przetransportowano do szpitala helikopterem. Straż pożarna JRG Wolbrom oraz OSP Olkusz przed przyjazdem pogotowia ratunkowego udzielała pomocy przedmedycznej uczestnikom wypadku, jak również zabezpieczała miejsce zdarzenia.

Przejazd przez DW 794 był zamknięty i wyznaczono objazdy. Policjanci ruchu drogowego wraz z technikiem kryminalistyki i biegłym sądowym wykonali niezbędne na miejscu czynności. Jak się okazało, mieszkaniec Strzegowej posiada dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanych przez olkuski sąd, a pobrana do badań krew kierującego Renault wykazała, że miał 3 promile alkoholu we krwi.

Pamiętajmy!

będąc pod wpływem alkoholu nasza uwaga jest rozproszona, a reakcje opóźnione;

nie potrafimy właściwie ocenić odległości, a wyobraźnia namawia do brawury;

mamy problemy z koordynacją ruchową, a zdolność szybkiego podejmowania decyzji zawodzi;

możemy być nadmiernie pobudzeni lub wręcz przeciwnie senni;

następują zmiany w postrzeganiu rzeczywistości i występuje podwójne widzenie.

To wszystko powoduje, że nie powinniśmy igrać z losem i absolutnie nie wsiadać za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu. Konsekwencje pijanych kierowców ponoszą nie tylko oni sami, ale i inni uczestnicy ruchu drogowego. Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców często są tragiczne w skutkach, w których cierpią niewinni ludzie. Nie bądź obojętny kiedy widzisz podejrzanie zachowującego się kierowcę.

Zareaguj, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i poinformuj nas o tym.

(KWP w Krakowie / ig)