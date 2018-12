Podziękowanie dla policjantów za uratowanie życia Data publikacji 28.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego komendy miejskiej w Legnicy - sierż. Przemysław Janecki i st. post. Paulina Lis otrzymali podziękowania od jednej z mieszkanek za uratowanie życia jej syna. Młody mężczyzna na widok przybyłych do mieszkania funkcjonariuszy, chciał wyskoczyć przez okno, na szczęście policjantka w ostatniej chwili złapała jego stopę.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego komendy miejskiej w Legnicy otrzymali informację, z której wynikało, iż młody mężczyzna zamierza targnąć się na własne życie. Po przybyciu na miejsce zgłoszenia, okazało się, że 25-latek chciał przeciąć wszystkie węże w kuchni. Mężczyzna widząc przybyłych na miejsce funkcjonariuszy, zaczął biec w kierunku okna.

Policjanci natychmiast ruszyli za nim i w ostatniej chwili, kiedy mężczyzna był już za oknem, policjantce udało się, chwycić go za stopę. Desperat nie dawał za wygraną, zaczął się szarpać, próbując wyślizgnąć się mundurowym. Funkcjonariusze wychylając się jeszcze bardziej za okno III piętra, narażając tym samym swoje życie, po chwili chwycili mężczyznę za pasek od spodni i zaczęli wciągać go do środka mieszkania. Następnie obezwładnili mieszkańca Legnicy, czekając na przyjazd pogotowia ratunkowego. Niedoszły samobójca został przekazany pod opiekę lekarzy.

Matka 25-latka doceniając szybką reakcję i postawę policjantów, wystosowała specjalne podziękowania, które wpłynęły do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Opisała ona w nich całą sytuację oraz dziękowała za uratowanie życia jej syna”szybka akcja policjantki i policjanta, złapali syna za nogi, bo już wisiał za oknem, wciągnęli syna do środka ryzykując swoje życie, a ratując syna od śmierci lub kalectwa...”.

Postawa funkcjonariuszy bezpośrednio przyczyniła się do uratowania życia młodego mężczyzny.

(KWP we Wrocławiu / kp)