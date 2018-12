Dzielnicowy z Woli spełnił marzenie 8-letniego chłopca Data publikacji 28.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W Wigilię doszło do niecodziennego spotkania. Dzielnicowy z Woli asp. Bartosz Domaszewicz spełnił marzenie 8-latka. Chłopiec marzył o tym, aby choć raz przyjrzeć się policyjnej służbie. Spotkanie było dla niego zaskoczeniem, ponieważ nic nie wiedział o niespodziance, jaką zorganizował mu policjant przy udziale rodziców.

O dzielnicowych zwykło się mówić, że jest to tzw. „policjant pierwszego kontaktu”. Nie bez przyczyny, bowiem stanowią oni ważne ogniwo między Policją i społeczeństwem. Rolą dzielnicowego jest bowiem dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności w rejonie, w którym pracuje. Zadania, które podejmuje dzielnicowy są trudne, ponieważ na co dzień styka się z różnymi problemami i zjawiskami.

Dzielnicowi z komendy na Woli wiedział o tym, że w jego rejonie mieszka 8-latek, którego marzeniem jest być policjantem. Chłopiec marzył o spotkaniu z policjantem i chciałby przyjrzeć się bliżej jego służbie. Dzielnicowy wiedząc jakie to ważne dla chłopca, nie czekając długo porozmawiał z rodzicami o zorganizowaniu takiego spotkania. Wizytę zaplanował w Wigilię. Miał to być prezent dla chłopca, który o niczym nie wiedział.

Kiedy przyszedł z rodzicami do komendy przy ul. Żytniej był zaskoczony. Dzielnicowy zabrał go do wielu pomieszczeń w komendzie. Pokazał mu również sprzęt będący na wyposażeniu policjantów, 8-latek mógł wsiąść do policyjnego radiowozu i z zaciekawieniem słuchał o służbie, jaką pełnią policjanci.

Uradowany z niespodzianki jaką przygotował mu asp. Bartosz Domaszewicz, serdecznie podziękował za prezent. Z pewnością takie spotkanie pozostanie na długo w jego pamięci.

ms/mb