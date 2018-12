W czasie wolnym od służby dzielnicowy zatrzymał sprawcę kradzieży z włamaniem do kościelnej skarbonki Data publikacji 28.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dużą czujnością wykazał się dzielnicowy z Komisariatu Policji w Połczynie Zdroju asp. szt. Przemysław Nowicki, który w wolnym czasie zatrzymał sprawcę kradzieży z włamaniem do kościelnej skarbonki na terenie gminy Połczyn Zdrój. Zatrzymany to 49-letni mężczyzna. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

W miniony weekend dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie w godzinach popołudniowych otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży pieniędzy ze skarbonki z jednego z kościołów na terenie gminy Połczyn Zdrój. Na miejsce zdarzenia natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze. Mundurowi wstępnie ustalili okoliczności kradzieży z włamaniem do skarbonki kościelnej. Proboszcz parafii wycenił starty na łączną kwotę blisko 300 złotych. W wyniku dalszych czynności funkcjonariusze z Połczyna Zdroju zabezpieczyli monitoring i wytypowali podejrzewanego mężczyznę.

Wczoraj, 27.12.2018 r., w czasie wolnym od służby dzielnicowy z Połczyna Zdroju asp. szt. Przemysław Nowicki, zauważył mężczyznę i skojarzył, że to właśnie on jest wytypowany do tego przestępstwa. Następnie powiadomił dyżurnego policji, który wysłał na miejsce funkcjonariuszy będących w służbie. Ponadto okazało się, że zatrzymany mężczyzna jest również poszukiwany listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie do obycia kary pozbawienia wolności.

Mężczyzna usłyszał dziś zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie on przed sądem. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

(KWP w Szczecinie/ mw)