Kilkaset litrów policyjnej krwi

W słupskiej Szkole Policji aktywnie działa policyjny Klub Krwiodawców HDK PCK. To właśnie jego członkowie, poprzez własny przykład, pokazują, że honorowe oddanie krwi nie wiąże się praktycznie z żadnym bólem, a daje wiele satysfakcji. W ciągu mijającego roku do oddania krwi zarejestrowało się łącznie 1200 donatorów, z czego krew oddało 925 osób. Co równie istotne, prawie połowa dawców zrobiła to po raz pierwszy w życiu.

Honorowe oddawanie krwi to także jeden z wymiarów służby innym. Krwiodawcy bardzo mocno utożsamiają się z takimi postawami, tym bardziej, że oddana krew w niektórych wypadkach wprost ratuje życie.

W 2018 roku policjanci i pracownicy cywilni Szkoły Policji w Słupsku oddali łącznie 414,9 litra krwi.