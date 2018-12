Nietrzeźwy zakończył jazdę na schodach sklepu. Pasażerem właściciel auta Data publikacji 28.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na schodach sklepu zakończył swoją jazdę kierujący bmw mężczyzna, który miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialny kierowca wjechał w policyjny radiowóz i chciał uciec przed patrolem. Na miejscu pasażera siedział nietrzeźwy właściciel bmw. Kierowca po zatrzymaniu trzeźwieje w policyjnym areszcie.

Po północy dyżurny zielonogórskiej komendy otrzymał informacje o jadącym ulicami w centrum miasta bmw, którym miał kierować nietrzeźwy mężczyzna. Patrol ruchu drogowego zauważył wskazany samochód na skrzyżowaniu ul.Westerplatte i Ułańskiej. Kierujący na widok radiowozu ruszył i usiłował odjechać. Uciekając uderzył w tył radiowozu nieoznakowanego, który również przyjechał na miejsce i usiłował spowolnić jazdę bmw.

Ucieczka kierującego bmw nie trwała długo, samochód zatrzymał się na schodach sklepu przy ul.Chrobrego. W pojeździe oprócz kierującego znajdował się również pasażer. Obaj zachowywali się agresywnie wobec policjantów i nie chcieli wykonywać ich poleceń. Jak się okazało obydwaj mężczyźni byli bardzo pijani.

Kierującym był 19-latek, który miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie – dodatkowo nie posiada uprawnień do kierowania samochodem. Pasażer – jak się okazało właściciel bmw – miał ponad 2 promile.

19-latek trzeźwieje w policyjnym areszcie. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzuty popełnionych przestępstw: kierowania w stanie nietrzeźwości (kara do 2 lat pozbawienia wolności), niezatrzymania się na wezwanie policjanta (kara do 5 lat pozbawienia wolności) i zmuszania policjanta do zaniechania czynności służbowych (kara do 5 lat pozbawienia wolności).

Odpowiedzialności karnej nie uniknie także pasażer, który udostępnił pojazd osobie nietrzeźwej oraz bez uprawnień. Nie jest wykluczone, iż po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia 19-latek usłyszy jeszcze dodatkowe zarzuty.

podinsp. Małgorzata Barska

KMP w Zielonej Górze