Bezpieczeństwo na stokach. Przypominamy podstawowe zasady

„Panuj nad prędkością”. Dostosuj szybkość do własnych umiejętności, rodzaju i stanu trasy. Zwróć też uwagę na pogodę. Mgła i opady to nie jest dobry czas na testy prędkości zjazdu.

„Stosuj się do znaków narciarskich”. Oznaczenia na trasie zjazdu nie są po to, by ograniczać zabawę lecz by zadbać o bezpieczeństwo. Przestrzegaj ich. Jeśli nie znasz wszystkich znaków, zapytaj w punkcie informacyjnym schroniska, przy wyciągu lub na Policji.