Ostrzegamy przed dopalaczami Data publikacji 28.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematyce dopalaczy. Spotkanie poprowadzili: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Urszula Mendera – Bożek. Podczas briefingu omówiono zagrożenia spowodowane zażywaniem i rozprowadzaniem dopalaczy. Celem spotkania było ostrzeżenie jak największej liczby osób za pośrednictwem mediów, przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakim są dopalacze i uniknąć kolejnych tragedii.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbył się briefing prasowy dotyczący zagrożeń spowodowanych zażywaniem i rozprowadzaniem dopalaczy. Podczas spotkania w szczególności omówione zostały kwestie zatruć dopalaczami oraz konsekwencje prawne obrotu tymi szkodliwymi substancjami. Konferencję poprowadzili: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Urszula Mendera – Bożek, którzy podsumowali statystyki związane ze zjawiskiem dopalaczy w naszym województwie, omówili ostatnie niepokojące wydarzenia związane z dopalaczami oraz odpowiadali na pytania dziennikarzy. Na konferencji pojawili się przedstawiciele ogólnopolskich mediów: telewizji, radia i prasy. Liczymy, że za ich pośrednictwem informacje i ostrzeżenia o niebezpiecznych dopalaczach trafią do szerokiego grona odbiorców i w ten sposób nie dojdzie do kolejnych tragedii, jakie rozegrały się m. in. w ostatnich dniach w Mikołowie.

W tym roku śląscy policjanci zabezpieczyli blisko pół tony narkotyków i dopalaczy, które nie trafią już na rynek. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków jest różna i mieści się w przedziale od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych za kilogram. Policjanci zdecydowanie reagują na wszelkie przypadki zatruć dopalaczami oraz informacje o ich dystrybucji. Współpracują z Centralnym Biurem Śledczym Policji, Strażą Graniczną szeregiem instytucji państwowych, w tym Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz ze szpitalami, które informują mundurowych o podejrzeniach zatruć dopalaczami wśród pacjentów. W przypadku każdego zdarzenia policjanci podejmują niezbędne czynności, ustalają źródło pochodzenia substancji oraz osoby zajmujące się ich dystrybucją. W samym miesiącu czerwcu 2018 roku stróże prawa zatrzymali łącznie 9 osób związanych z handlem dopalaczami po fali zatruć, jaka pojawiła się w kilku śląskich miastach. w 2018 roku śledczy skontrolowali kilkadziesiąt punktów potencjalnej sprzedaży dopalaczy, w tym kilkanaście wspólnie z Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym oraz zlikwidowali dwie placówki, w których dochodziło do handlu dopalaczami.

Pamiętajmy, że rynek dopalaczy stanowi bardzo niebezpieczne zjawisko. W jego eliminacji najskuteczniejsza jest współpraca. Jednak nawet skrupulatna praca policjantów i inspektorów sanitarnych nie uchroni nieodpowiedzialnych osób przed zagrożeniem, jeżeli same będą ryzykować własnym życiem sięgając po truciznę w postaci dopalaczy. Nic bowiem nie zastąpi zdrowego rozsądku, jakim powinny kierować się osoby, którym oferowane są takie środki lub co gorsza, które takie środki z własnej inicjatywy nabywają. Policjanci apelują: zażywanie takich substancji stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo, a lekarze często nie wiedzą nawet, w jaki sposób ratować osobę, która zażyła substancję niewiadomego pochodzenia. W każdym przypadku posiadania informacji na temat miejsc handlu dopalaczami sprawę należy zgłosić policji. Apelujemy także do osób, które mogą mieć bezpośredni kontakt z dopalaczami: zażycie nawet niewielkiej ilości może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeżeli ktokolwiek podejrzewa, że ma do czynienia z osobą pod wpływem dopalaczy, powinien natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję.

Dziękujemy przedstawicielom mediów za udział w konferencji.