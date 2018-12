Podziękowania dla łukowskich policjantów Data publikacji 29.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Do łukowskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów, którzy pomogli roztargnionemu pasażerowi odzyskać pozostawiony w autobusie portfel z dokumentami. Zastępca dyżurnego dowiedziawszy się o zgubie, szybko skontaktował się z przedstawicielem przewoźnika informując o otrzymanym zgłoszeniu. Odnaleziony w autobusie portfel już trafił do rąk właściciela.

Do tego zdarzenia doszło kilka tygodni temu. Służba dyżurna łukowskiej komendy została telefonicznie powiadomiona o zagubieniu portfela z dokumentami. Z przedstawionej relacji wynikało, że portfel najprawdopodobniej wypadł zgłaszającemu z kieszeni w autobusie, w trakcie podróży z Warszawy.

Zastępca oficera dyżurnego łukowskiej komendy asp. szt. Sławomir Niedziółka skontaktował się z przedstawicielem przewoźnika i poprosił o przekazanie kierowcy tego autobusu, by sprawdził wnętrze pojazdu. Okazało się, że portfel roztargnionego podróżnego leżał w pojeździe. Dyżurny powiadomił właściciela zguby o odnalezieniu jego własności. Bardzo szybko portfel z powrotem trafił w jego ręce.

Wczoraj do łukowskiej komendy właściciel portfela przesłał podziękowania dla policjantów, dzięki którym odzyskał on swoją zgubę. „Serdecznie dziękuję … za zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obowiązków oraz oddanie na rzecz praworządności i służbę dla obywateli …”. To tylko kilka słów ze skierowanych do naszej jednostki podziękowań.

(KWP w Lublinie / wsz)