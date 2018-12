Szukamy sprawców pobicia. Czy ktoś ich rozpoznaje? Data publikacji 31.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach poszukują sprawców, którzy napadli i pobili dwóch mężczyzn w rejonie sklepu przy ul. Stacyjnej w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Do zdarzenia doszło w nocy, 28 października br. Wizerunek sprawców zarejestrowały kamery monitoringu. Publikujemy materiał wideo i zdjęcia poszukiwanych mężczyzn, licząc na Państwa pomoc w ustaleniu ich personaliów.

Do zdarzenia doszło około godziny 1:44, w pobliżu sklepu nocnego, przy ul. Stacyjnej. Trzej młodzi mężczyźni, którzy tam przyszli, pobili dwie osoby, po czym oddalili się z miejsca. Dwóch ze sprawców ubranych było w bluzy z zaciągniętymi na głowę kapturami, z których jeden miał jasne spodnie, a drugi ciemne. Trzeci z nich ubrany był w jasny sweter i jasne spodnie. Wszyscy mieli po 20 – 25 lat, byli szczupłej budowy ciała i mieli około 175 – 180 cm.

Wizerunek sprawców zarejestrowała kamera monitoringu. Publikujemy materiał wideo oraz zdjęcia poszukiwanych mężczyzn, licząc na Państwa pomoc w ustaleniu jego personaliów.

Wszelkie informacje mogące przyczynić się do identyfikacji sprawców, prosimy kierować do Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Aleja Zwycięstwa 7, telefon dyżurnego 32 63 99 610, bezpośrednio do prowadzącego postępowanie sierż. szt. Marka Pietrzyk, telefon 32 63 99 615 lub na adres e-mail: kp@dabrowa.ka.policja.gov.pl.

Gwarantujemy anonimowość!

(KWP w Katowicach / mw)