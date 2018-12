Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Badmintonie Data publikacji 31.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Badmintonie. Aż 10 medali zdobyli funkcjonariusze Policji, którzy zwyciężyli w trzech finałach: w grze pojedynczej mężczyzn do lat 40, grze podwójnej oraz grze mieszanej. W sportowej rywalizacji uczestniczyło prawie 50 zawodników – przedstawicieli Policji, wojska, straży pożarnej, straży granicznej oraz BOR-u. Organizatorem zawodów było Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Region Wrocław. Patronat nad Turniejem objął Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa dolnośląskiego.

Turniej rozgrywany był w 5 kategoriach – gra pojedyncza kobiet, gra pojedyncza mężczyzn do lat 40, gra pojedyncza mężczyzn powyżej lat 40, gra podwójna oraz gra mieszana. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała sędzina – Pani Emilia Goldwasser. IPA Wrocław również miało swoich przedstawicieli na turnieju, do sportowej rywalizacji stanęli: asp. Łukasz Nowakowski, Renata Piech oraz Marek Dziugieł.

Zacięte mecze trwały przez cały dzień. Były pełne dramatycznych zwrotów akcji, udanych zagrań i okrzyków radości lub niezadowolenia. Łącznie rozegrano aż 141 pojedynków i zdecydowanie można powiedzieć, że zawodnicy zostawili serce na kortach i walcząc jak lwy.

Ogromnym sukcesem Policji zakończyły rozegrane zawody. Funkcjonariusze zdobyli aż 10 medali na 21 możliwych.

Najlepszym zawodnikiem w grze pojedynczej mężczyzn do lat 40 został asp. Łukasz Nowakowski Drugie miejsce zajął sierż. Robert Jędrzejczak z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, a brąz zdobył Paweł Konopka z PSP Kamienna Góra. Natomiast w grze pojedynczej mężczyzn powyżej lat 40 – nie miał sobie równych Arkadiusz Harbacewicz z PSP Oleśnica. W finale pokonał on asp. szt. Krzysztofa Kwiatka z KPP Góra, a na najniższym stopniu podium stanął Waldemar Poręba z PSP Kamienna Góra.

Grę podwójną całkowicie zdominowali przedstawiciele Policji. Złoto zdobyli – sierż. Robert Jędrzejczak grający wraz z asp. szt. Krzysztofem Kwiatkiem. Srebrne medale zawisły na szyjach podinsp. Piotra Łaszkiewicza oraz asp. szt. Jacka Wróbla – obaj z KMP Wrocław. Trzecie miejsce zajęli przedstawiciele Wojska Polskiego – Krystian Karpowicz oraz Tomasz Ziembikiewicz z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Maria Raś z 2 Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu, która w finale pokonała Aleksandrę Niedźwiedź. Brązowy medal zdobyła Ewa Kujawa.

W grze mieszanej asp. Łukasz Nowakowski z KMP Wrocław wspólnie z Aleksandrą Niedźwiedź zwyciężyli w finale pokonując parę Marie Raś i Norberta Wasiewicza. Trzecie miejsce zdobyli Sylwia Calińska oraz Marcin Pilip.

Zwycięzcy odebrali pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy. Na turnieju pojawił się także Przewodniczący Regionu IPA Wrocław – kom. Bartłomiej Majchrzak, który przyglądał się sportowym zmaganiom.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych!

(KWP we Wrocławiu / ig)