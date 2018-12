117 nowych policjantów w garnizonie małopolskim Data publikacji 31.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj To kolejny, ósmy już w tym roku nabór do służby w jednostkach Policji w naszym województwie. W całym 2018 r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przyjął do podległych jednostek 480 osób.

31 grudnia 2018 r. służbę w Małopolsce rozpocznie 117 nowych funkcjonariuszy. Nowi policjanci trafią do różnych jednostek małopolskiego garnizonu Policji. Najwięcej z nich trafi do Krakowa – 43 osoby zasilą szeregi Komendy Miejskiej Policji a 11 Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Również Komenda Wojewódzka Policji zyska nowych funkcjonariuszy, którzy wzmocnią m.in.Oddział Prewencji Policji.

Zasilone zostaną także szeregi komend miejskich, powiatowych oraz komisariatów w regionie. Najwięcej, bo 6 nowych policjantów trafi do KPP Chrzanów . Do komend powiatowych Policji w Oświęcimiu, Olkuszu oraz Myślenicach przydzielonych zostanie po 5 policjantów. Komendy Powiatowe w Brzesku i Nowym Targu zyskają po 4 młodych adeptów sztuki policyjnej, natomiast Komendy w Wieliczce i Suchej Beskidzkiej po 3 policjantów . Do Komendy Powiatowej w Miechowie, Zakopanem, Dąbrowie Tarnowskiej i Limanowej trafi natomiast po dwóch funkcjonariuszy. W jednostkach Policji w Nowym Sączu oraz Proszowicach służbę rozpocznie po 1 nowym funkcjonariuszu.

Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

(KWP w Krakowie)