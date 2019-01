Nietrzeźwy pchał auto po kolizji. Zatrzymał go policjant po służbie Data publikacji 02.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się zawsze, nawet w czasie wolnym od służby. Swoją postawą udowodnił to st. sierż. Paweł Potoczny, policjant żagańskiej patrolówki. Pierwszego dnia nowego roku zatrzymał nietrzeźwego kierującego, który swoją jazdę zakończył na przydrożnej latarni.

We wtorek (2 stycznia) policjant żagańskiej patrolówki st. sierż. Paweł Potoczny będąc w czasie wolnym od służby zauważył na jednej z ulic na terenie Żagania samochód osobowy, którego kierujący uderzył w latarnię. Policjant zanim podbiegł do miejsca zdarzenia, widział jak kierujący wysiada ze swojego samochodu i próbuje go przepchnąć w inne miejsce. Uniemożliwił natychmiast zacieranie śladów mężczyźnie. Ponadto w rozmowie z kierującym wyczuł od niego silną woń alkoholu. Policjant niezwłocznie powiadomił o fakcie dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Przybyły na miejsce patrol przebadał 36-letniego mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierujący miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. 36-latkowi zostało zatrzymane prawo jazdy, którym nie cieszył się długo, ponieważ miał je od zeszłego roku.

Pomimo licznych apeli oraz wielu tragicznych zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących nadal spotykamy się z brakiem odpowiedzialności, wyobraźni i zdrowego rozsądku na drodze. Reagujmy kiedy mamy informację o nietrzeźwym kierującym dzwoniąc na numer alarmowy 112. Nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie zarówno dla nas, jak i naszych bliskich.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie mniejszy niż 3 lata. Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne, w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł.

st. sierż. Aleksandra Jaszczuk

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu