Policjanci uratowali kobietę z pożaru Data publikacji 02.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci widząc płonący dom, nawet przez moment nie zawahali się, aby wbiec do środka i uratować mieszkającą tam starszą kobietę. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszki 94-latka trafiła pod opiekę lekarzy, a pożar budynku został ugaszony.

Wczoraj, 02.01.2019 r., tuż po godzinie 19, mundurowi z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku patrolując centrum miasta zauważyli jasną łunę unoszącą się nad jednym z domów przy ulicy Ciechanowskiej. Podejrzewając, że budynek płonie, natychmiast ruszyli do działania. Funkcjonariusze ustalili, że w jednym z mieszkań znajduje się starsza kobieta. Mimo płomieni i silnego zadymienia weszli do budynku, a następnie do mieszkania seniorki. Zauważyli 94-latkę leżącą na łóżku. Pomogli kobiecie wstać i wynieśli ją z płonącego budynku. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która udzieliła pomocy medycznej poszkodowanej.

Dzięki bohaterskiej postawie białostockich policjantów udało uratować się to co najcenniejsze ze wszystkich wartości - ludzkie życie.

(KWP w Białymstoku / mw)