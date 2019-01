Oszust podał się za funkcjonariusza CBŚP i przejął oszczędności pokrzywdzonej Data publikacji 02.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieznany mężczyzna zadzwonił do pokrzywdzonej podając się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust poinformował kobietę, że sprawca chce wziąć kredyt w jej imieniu. Po uzyskaniu danych do logowania przejął środki finansowe pokrzywdzonej, która straciła w ten sposób 25 tys. zł. Nie dajmy się oszukać i nigdy nie przekazujmy naszych danych oraz oszczędności.

W poniedziałek (31 grudnia) do żarskiej komendy zgłosiła się 51-letnia mieszkanka Żar, która złożyła zawiadomienie o oszustwie. Jak poinformowała kobieta w godzinach porannych na telefon komórkowy zadzwonił do niej mężczyzna. Poinformował, że jest funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji, a środki na jej koncie są zagrożone. W dalszej rozmowie wzbudzając zaufanie kobiety, uzyskał dane do konta internetowego i przejął pieniądze, które miała na koncie. Przypadków tego typu oszustw w całej Polsce jest wiele. Są nagłaśniane, aby przestrzec innych przed działaniem przestępców. Słyszymy o tych zdarzeniach w telewizji, radiu, czytamy w gazetach, lecz mimo tego oszustom udaje się okraść kolejne osoby. Sprawcy dzwonią podając się za krewnych, pracowników ZUS, policjantów, a ostatnio za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Przestrzegamy przed oszustami. Należy być nieufnym wobec nieznajomych, w szczególności, gdy chodzi o przekazywanie pieniędzy. Chrońmy także nasze dane dotyczące numeru pesel, dowodu osobistego, a w szczególności dane do logowania do kont internetowych. Pamiętajmy także, że policjanci nigdy nie żądają wpłaty pieniędzy. O każdej próbie lub oszustwie należy, bez zbędnej zwłoki poinformować Policję dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 112.

źródło: kom. Aneta Berestecka

KPP w Żarach