Lublin: Policjanci uratowali 62-latka przed wychłodzeniem Data publikacji 02.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bełżyc uratowali życie 62-latkowi z gm. Konopnica. Wczoraj mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 i oświadczył, że zagubił się w lesie i leży w rowie. Mundurowi odnaleźli mężczyznę w samą porę, okazało się, że miał objawy hipotermii. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przekazany pod opiekę lekarzy.

Wczoraj przed godziną 17:00 na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, który oświadczył, że zagubił się w lesie, leży w rowie i ma uszkodzone ciało. Nie potrafił jednak określić dokładnie miejsca, gdzie się znajduje. Dyżurny ustalił, że numer należy do 62-letniego mieszkańca gm. Konopnica i natychmiast wysłał pod adres widniejący w systemie policjantów z Komisariatu Policji w Bełżycach. Pod wytypowanym adresem mundurowi zastali jego żonę, która oświadczyła, że mąż wyszedł z domu około godz. 11:00 i nie wie, gdzie może przebywać. Jednocześnie funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania w kompleksie leśnym znajdującym się w pobliżu. Po przejściu około 3 kilometrów w głąb lasu przy drodze gruntowej w rowie mundurowi odnaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Policjanci dobudzili go i udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie przetransportowali go w stronę drogi asfaltowej, gdzie już oczekiwała wezwana karetka pogotowia.

Okazało się, że 62-latek został odnaleziony w samą porę, ponieważ lekarz stwierdził objawy hipotermii. Mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala, gdzie pozostał pod opieką lekarzy.

K.K.