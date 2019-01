Policjanci wyprowadzili kobietę z płonącego budynku Data publikacji 02.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru skąd ewakuowali starszą kobietę. Dach budynku był cały w ogniu a pomieszczenia wewnątrz domu wypełnione były dymem. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Mundurowi ustalają okoliczności pożaru.

Policjanci z kwidzyńskiej komendy sierż. sztab. Marek Schmidt i sierż. sztab. Waldemar Wojtysiak pełniąc nocną służbę z 31 grudnia 2018 r. na 1 stycznia 2019r. zareagowali błyskawicznie na widok dymu i ognia, wydobywającego się z poddasza domu dwurodzinnego w miejscowości Mareza.



Policjanci nie zważając na zagrożenie, po tym jak usłyszeli kobiecy głos wołający o pomoc, podjęli szybką decyzję o wejściu do budynku. W mieszkaniu panowało zadymienie. Nie było jednak chwili do stracenia i funkcjonariusze zaczęli sprawdzać mieszkanie. W jednym z pomieszczeń odnaleźli 83-latkę i szybko wyprowadzili kobietę na zewnątrz.



Poszkodowanej udzielono pierwszej pomocy i przekazano pod opiekę pogotowia. Mieszkańcy z drugiej części domu samodzielnie ewakuowali się na zewnątrz. Wewnątrz palącego się domu pozostały jednak ich zwierzęta, które zostały uratowane przez drugi patrol policji.



Funkcjonariusze zabezpieczyli teren wokół budynku, aby nikt do niego nie wchodził. W akcji gaśniczej brały udział 4 jednostki straży pożarnej. W wyniku pożaru dach budynku uległ całkowitemu spaleniu. Żaden z mieszkańców budynku nie odniósł obrażeń. Trwają ustalenia dotyczące przyczyn powstania pożaru. Szybka akcja ratunkowa podjęta przez policjantów przyczyniła się niewątpliwie do uratowania życia.

(KWP w Gdańsku / kp)