Zaatakował policjanta nożem. Został aresztowany Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom 55-letni mężczyzna, który napadł na policjanta i znieważył interweniujących funkcjonariuszy odpowie za swoje zachowanie. Decyzją Sądu Rejonowego w Olkuszu mężczyzna, trafił na 3 miesiące do aresztu. Za napaść na funkcjonariusza grozi nawet 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 27 grudnia 2018 roku po godzinie 22.00 w gminie Klucze. Policjanci zostali wezwani przez zgłaszającą na interwencję domową dotyczącą awantury z konkubentem. Z informacji wynikało, że 55-latek wyrzucił z domu konkubinę, zamknął drzwi na klucz i nie chciał jej wpuścić do środka pomimo, że była ona właścicielką posesji.

Początkowo podczas interwencji mężczyzna zachowywał się kulturalnie i był spokojny. Dopiero, gdy poinformowano go o konieczności opuszczenia domu, ten zaczął znieważać policjantów, chwycił za nóż i ruszył w stronę jednego z mundurowych. Funkcjonariusz odparł cios nogą i po chwili napastnik został przez policjantów obezwładniony.

55-latka zatrzymano i doprowadzono do policyjnej celi. Dzień później do sądu trafił wniosek prokuratury o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku mężczyzna na trzy miesiące trafił do aresztu. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjant z raną ciętą nogi został przewieziony do szpitala w Olkuszu, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

(KWP w Krakowie / mg)