Dzięki zdecydowanemu działaniu dyżurnego niedoszły samobójca jest już bezpieczny Data publikacji 03.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki interwencji dyżurnego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, mężczyzna jest już bezpieczny. Mieszkaniec Radomia próbował targnąć się na swoje życie. Policjant natychmiast przekazał informację funkcjonariuszom z Radomia, jednocześnie cały czas nie tracąc połączenia z rozmówcą. Policjanci szybko pojechali we wskazane miejsce, zdążyli i udaremnili próbę samobójczą.

O tym, że mężczyzna chce popełnić samobójstwo policjantów poinformował wczoraj sam rozmówca. Oświadczył, że ma problemy i myśli samobójcze - numer telefonu znalazł w internecie. W trakcie rozmowy dyżurny nadkom. Artur Sułkowski zapewniał rozmówcę o wsparciu psychicznym i sposobie rozwiązywania problemów osobistych. Dyżurny przekazał numer telefonu, z którego dzwonił mężczyzna swojemu zastępcy kom. Grzegorzowi Kalbarczykowi w celu ustalenia miejsca pobytu mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili dane osobowe dzwoniącego oraz jego miejsce pobytu. Okazało się, że rozmówcą jest mężczyzna zamieszkały w Radomiu. Informację i dane mężczyzny szybko przekazano policjantom z KMP Radom by powstrzymali mężczyznę przed popełnieniem samobójstwa. Przez cały czas funkcjonariusz prowadził rozmowę z mężczyzną, aż do chwili przybycia pod wskazany adres policjantów z Radomia. Funkcjonariusze szybko dojechali na miejsce. Zdążyli na czas. Zdesperowanego mężczyznę udało się uratować. Niedoszły samobójca został przewieziony do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc lekarska.

Dzięki profesjonalizmowi i zdecydowanemu działaniu dyżurnego, który ustalił gdzie się znajduje niedoszły samobójca, mężczyzna został odnaleziony i jest już bezpieczny.