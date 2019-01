Region: Trudne warunki na drogach. Kierowco! Noga z gazu! Data publikacji 03.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Jedna doba obfitych opadów śniegu na Warmii i Mazurach sprawiła, że podwoiła się liczba kolizji drogowych, do których wzywani byli policjanci w regionie. Niestety nie obyło się też bez wypadków, w których jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych. Pamiętajmy, że to my sami – jako kierowcy – jesteśmy w pierwszej kolejności odpowiedzialni za to, czy nasza podróż samochodem nie skończy się dramatycznym finałem. Dlatego, drogi kierowco, noga z gazu!

Elbląg: 12 kolizji w ciągu jednego dnia

Jest bardzo ślisko. Marznący śnieg z deszczem utrudnia warunki jazdy. Policjanci z Elbląga wzywani byli wczoraj (02.01.2019) do obsługi 12 kolizji drogowych. Wyjątkowo groźnie wyglądała ta na trasie Zastawno – Młynary, gdzie 57-letni elblążanin jechał dostawczym citroenem. Auto wpadło w poślizg, kierowca zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Z podejrzeniem urazu obojczyka trafił do szpitala. Po kilku godzinach został wypisany do domu. Na szczęście nie doznał żadnych złamań.

- Jedźmy wolniej i ostrożnie. Pamiętajmy też by zachować bezpieczny odstęp od aut, które są przed nami. Zimą, gdy na drogach zalega śnieg lub lód każdy manewr wyprzedzenia lub wymijania może być niebezpieczny. Pamiętajmy, że żaden, nawet najbardziej nowoczesny system hamowania, nie uchroni nas przed "szklanką" na drodze

- powiedział komisarz Tomasz Krawcewicz, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu.

Większość poważnych wypadków, również tych śmiertelnych, spowodowanych jest głównie niedostosowaniem jazdy do warunków na drodze. Oznacza to, że kierowcy mają dostosować prędkość nie tylko do ograniczeń wyznaczonych znakami drogowymi, lecz także w odniesieniu do warunków jazdy. Zgodnie prawem o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Przy dostosowaniu prędkości jazdy, kierowca powinien wziąć pod uwagę również inne czynniki, między innymi własne predyspozycje psychofizyczne oraz doświadczenia w kierowaniu.

Gołdap: Niebezpieczna prędkość

W Okrasinie około godz. 17:00 kierująca toyotą 48-latka najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z naprzeciwka mercedesem. Z kobietą podróżowało dwoje dzieci, które wraz z nią zostały przewiezione na obserwację do szpitala w Giżycku. Kierowcy byli trzeźwi. Jadącemu mercedesem mieszkańcowi Węgorzewa nic poważnego się nie stało, został opatrzony na miejscu.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie gołdapskim

Lidzbark Warmiński: 50-latka uderzyła w drzewo. 4 osoby trafiły do szpitali

W takich trudnych warunkach drogowych doszło przed godz. 16:00, do wypadku drogowego na trasie Orneta – Dobre Miasto. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia w Karbowie, kierująca pojazdem Renault Megane najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, na prostym odcinku wpadła w poślizg, zjechała na przeciwległy pas jezdni i uderzyła w drzewo. 50-latka podróżowała z trójką pasażerów. Wszyscy uczestnicy zdarzenia są mieszkańcami Ornety. Z ogólnymi obrażeniami ciała zostali przetransportowani przez załogi karetki pogotowia do szpitali w Olsztynie. Ruch w miejscu zdarzenia przez około godzinę był całkowicie zablokowany. Przez kolejne dwie godziny policjanci kierowali ruchem wahadłowo.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie lidzbarskim

Iława: Tylko jedna doba i 7 kolizji

Jedna doba i na terenie powiatu iławskiego doszło do kolejnych 7 zdarzeń drogowych. Na szczęście w wyniku ich nikt poważnie nie został ranny. O tym najpoważniej wyglądającym oficer dyżurny został poinformowany około godz. 18:00. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Tam ustalili, że 46–latka nie zachowała należytej ostrożności na oblodzonej i zaśnieżonej jezdni weszła wprost pod nadjeżdżającego VW Transportera. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Na szczęście okazało się, że nic poważnego się jej nie stało. W trakcie czynności policjanci ustalili, że kobieta zasłoniła się ciemną parasolką kiedy wchodziła na przejście, ze względu na mocno padający śnieg. 46–latka za swoje nieodpowiedzialne zachowanie została ukarana mandatem. W innym zdarzeniu 19–latek kierując hondą nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas jezdni, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Mężczyźnie także na szczęście nic poważnego się nie stało.

Nidzica: 25-latek uderzył oplem w drzewo. Zginął na miejscu

Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku doszło wczoraj około godz. 19.40 na drodze powiatowej Orłowo – Łyna w gm. Nidzica. Ze wstępnych informacji i ustaleń policjantów wynika, że 25-letni kierowca opla, na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w drzewo. Niestety mieszkaniec gminy Nidzica w związku z poniesionymi obrażeniami, poniósł śmierć na miejscu. Na czas pracy służb ratunkowych, droga w tym miejscu była zablokowana. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać, przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie nidzickim

Nowe Miasto Lubawskie: Groźnie ale ze szczęśliwym finałem

Opady śniegu i marznącego deszczu sprawiają, że widoczność na drodze znacznie się pogarsza, a droga hamowania wydłuża się. Śliska nawierzchnia powoduje zmniejszenie przyczepności kół samochodu. Tylko wczoraj nowomiejscy policjanci pracowali przy 3 kolizjach drogowych. Najgroźniej wyglądała kolizja ta, do której doszło około godz. 16:40 w Radomnie. Kierująca samochodem marki Chevrolet nie dostosowała prędkości do warunków ruchu w wyniku czego zjechała na lewą stronę i doprowadziła do zderzenia z osobową mazdą. Na szczęście żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie nowomiejskim

Olecko: Niebezpieczne połączenie alkoholu, śliskiej nawierzchni i prędkości

Przed godz. 17:00 służby ratunkowe zostały powiadomione o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie Czerwony Dwór - Zawady Oleckie w gminie Kowale Oleckie. Policjanci na miejscu zastali w przydrożnym rowie wywróconą mazdę. W toku dalszych czynności okazało się, że pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn. Za kierownicą siedział 42-latek, który podczas wykonywania manewru skrętu, nie dostosował prędkości i na śliskiej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu, po czym dachował i uderzył w drzewo. Obaj mężczyźni doznali obrażeń i zostali przetransportowani do szpitali w Giżycku i Ełku. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że 42-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

Miejsce zdarzenia drogowego w powiecie oleckim

Pamiętajmy!

Rozsądek przede wszystkim! Padający śnieg lub deszcz, a także pojawiające się przymrozki sprawiają, że droga jest śliska. Kierujący muszą się liczyć z tym, że nie zdążą natychmiast zatrzymać pojazdu. Czas hamowania auta znacznie się wtedy wydłuża i nietrudno o wypadek. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, tylko nasze role czasem się zmieniają. Nieważne jednak czy jedziemy autem, rowerem czy też przemieszczamy się pieszo to pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników drogi. Na warunki atmosferyczne nie mamy niestety żadnego wpływu, ale poprzez przestrzeganie zasad ruchu drogowego, technik kierowania pojazdami, odpowiedzialne zachowanie, a także odpowiednie wyposażenie naszego pojazdu możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

