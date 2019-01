Wałeccy policjanci odzyskali skradzione porsche warte blisko 370 tysięcy złotych Data publikacji 03.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 29- letniego kierowcę, który uciekał przed policyjnym radiowozem, skradzionym pojazdem osobowym marki Porsche Carrera. Ponadto kierujący prowadził samochód będąc pod działaniem amfetaminy i miał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Sprawca trafił już na 3 miesiące do aresztu, a grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Dyżurny jednostki w Wałczu otrzymał telefoniczną informację o tym, że krajową „dziesiątką”, jedzie prawdopodobnie nietrzeźwy kierowca. Natychmiast na miejsce skierowany został patrol ruchu drogowego celem skontrolowania samochodu osobowego marki Porsche Carrera.

W miejscowości Piecnik, funkcjonariusze zauważyli jadący pojazd ale mimo wysyłanych sygnałów błyskowych i dźwiękowych, kierujący nie zatrzymał się do kontroli.

Policjanci ruszyli w pościg za uciekającym porsche, którego kierowca kontynuował brawurową i niebezpieczną jazdę stwarzając realne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

W miejscowości Lubno kierujący porsche w trakcie manewru wyprzedzania, doprowadził do kolizji drogowej z prawidłowo jadącym innym pojazdem osobowym. Mimo to nadal kontynuował jazdę . Po chwili zjechał jednak na drogę polną, gdzie zatrzymał auto w rowie melioracyjnym, a sam podjął próbę ucieczki pieszo.

Mimo wydawanym poleceniom przez policjanta do zatrzymania się mężczyzna nadal uciekał. Kiedy usłyszał strzały ostrzegawcze, padające z broni służbowej policjanta, wtedy zatrzymał się. Podczas wykonywania dalszych czynności okazało się, że porsche, to pojazd skradziony z terenu Niemiec, a 29- letni kierujący prowadził go, będąc pod wpływem działania amfetaminy. Dodatkowo, miał aktywny zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec Szczecina trafił już na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.



asp. Beata Budzyń/AG