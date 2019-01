Przybyli z pomocą w ostatniej chwili Data publikacji 04.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspiranci Szymon Dorożyński oraz Piotr Jamróz wykazali się doskonałą znajomością rejonu oraz szybką i skuteczną reakcją. Policjanci z prudnickiej komendy, już po chwili od zgłoszenia, odnaleźli mężczyznę, który chciał odebrać sobie życie. Funkcjonariusze odebrali zdesperowanemu 40-latkowi nóż i udzielili mu pomocy.

Pod koniec grudnia 2018 roku, tuż po godzinie 22:00 dyżurny Policji otrzymał informację z Centrum Powiadamiana Ratunkowego o mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo. Według zgłoszenia zdesperowana osoba miała znajdować się w jednym z pustostanów na terenie Moszczanki. Z uwagi, że w tamtej chwili wszystkie patrole były zajęte, a liczyła się każda chwila, niezwłocznie we wskazane miejsce pojechał zastępca dyżurnego asp. Szymon Dorożyński oraz nadzorujący służbę asp. Piotr Jamróz.

Policjanci już po kilkunastu minutach od zgłoszenia odnaleźli właściwy budynek gdzie na piętrze zza zamkniętymi drzwiami usłyszeli krzyki mężczyzny. 40-latek był pobudzony oraz zdesperowany - krzyczał, że ma nóż i odbierze sobie życie. Rozmowa z nim nie przynosiła żadnego efektu. Policjanci nie tracąc czasu wyważyli drzwi do pomieszczenia. Tam w ostatniej chwili odebrali nóż mężczyźnie oraz obezwładnili go by nie mógł sobie zrobić krzywdy.

Funkcjonariusze uspokoili 40-latka i udzielili mu wsparcia do czasu przyjazdu pogotowia. Mężczyzna odmówił pomocy pogotowia ratunkowego. Z uwagi, że miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie został przewieziony do policyjnego aresztu i pozostał pod opieką funkcjonariuszy.