Areszt dla pijanego kierowcy za spowodowanie wypadku

Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie 25-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego za spowodowanie wypadku po pijanemu. W wyniku dachowania poważnie ranny został podróżujący z nim nastolatek. Sprawcy grozi kara do lat 8 pozbawienia wolności.

Do wypadku doszło we wtorek (1.01.19) na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Czerniak, pomiędzy Strzelnem a Mogilnem. Policjanci będący na miejscu ustalili, że będący pijany 25–letni kierujący BMW z niewyjaśnionej przyczyny zjechał na pobocze i doprowadził do dachowania. W wyniku czego 16–letni pasażer doznał poważnych obrażeń ciała. Podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Alkomat wykazał w jego w organizmie 1,6 promila.

Wczoraj (3.01.19) Sąd Rejonowy w Mogilnie przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i zadecydował, że najbliższe dwa miesiące 25-latek spędzi tymczasowo w areszcie. Grozi mu kara do lat 8 pozbawienia wolności.