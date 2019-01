Lublin: Policjantka czujna nawet na urlopie Data publikacji 04.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujnością wykazała się będąca na urlopie dyżurna jednego z lubelskich komisariatów, która uniemożliwiła mężczyźnie kradzież blokady na koło. Policjantka zatrzymała 20-latka z Lublina zaraz po tym jak zdjął założoną przez strażników miejskich blokadę i wrzucił ją do samochodu.

Do zdarzenia doszło wczoraj tuż przed godz. 12:30 na ul. Pana Balcera w Lublinie. Strażnicy miejscy widząc zaparkowany w miejscu, gdzie jest to zabronione pojazd marki Opel Corsa założyli blokadę na koło. Kiedy do auta wrócił kierowca, postanowił sam zdjąć blokadę, bez wzywania strażników. Całe zdarzenie zauważyła będąca na urlopie dyżurna jednego z lubelskich komisariatów. Widząc jak mężczyzna chowa blokadę do samochodu zareagowała i uniemożliwiła mu odjechanie z miejsca zabierając kluczyki.

Na miejsce przyjechali policyjni wywiadowcy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej, którym został przekazany młody mężczyzna. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec Lublina. Wartość blokady została oszacowana na kwotę 230 zł. Za popełnione wykroczenia młody kierowca został ukarany przez strażników mandatem karnym.

K.K.