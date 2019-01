Dzielnicowi uratowali bezdomnego przed zamarznięciem Data publikacji 04.01.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Będzińscy dzielnicowi uratowali życie 43-letniemu mężczyźnie. Pełniący na co dzień służbę na terenie dzielnic Ksawera i Warpie policjanci w trakcie służby sprawdzali pustostany. W czasie kontroli jednego z takich budynków odnaleźli 43-latka. Wycieńczony i mocno wychłodzony mężczyzna trafił już pod fachową opiekę.

Kolejny raz tej zimy dzielnicowy z będzińskiej Ksawery, wspólnie z kolegą z rejonu Warpia w trakcie służby obchodowej wybrali się do pobliskich pustostanów by sprawdzić, czy nie przebywają tam bezdomni. Policjanci mieli świadomość, że w związku z bardzo niskimi temperaturami powietrza, osoby tam przebywające mogą znaleźć się w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu. Przeczucie nie zawiodło mundurowych. W jednym z pomieszczeń opuszczonego domu przy ul. 1 Maja policjanci odnaleźli 43-letniego, bezdomnego. Osłabiony i wyziębiony mężczyzna leżał na prowizorycznym posłaniu, przykryty jedynie kołdrą. Po interwencji dzielnicowych 43-latek trafił do domu dla osób bezdomnych, gdzie otrzymał właściwą opiekę.

(KWP w Katowicach / mw)