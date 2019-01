Policjanci zatrzymali mężczyznę, który utopił psa w jeziorze Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Przechlewa wczoraj zatrzymali właściciela zabitego psa. Zwłoki zwierzęcia tydzień temu znaleziono w worku nad jeziorem Rąbki w Przechlewie. Podejrzanym o zabicie czworonoga okazał się 65-letni mieszkaniec Przechlewa, mężczyzna usłyszał już zarzut zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Za takie przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Funkcjonariusze z Przechlewa w ubiegły piątek zostali wezwani nad jezioro Rąbki w Przechlewie, gdzie przypadkowy spacerowicz znalazł zwłoki psa w worku. Policjanci po przyjeździe na miejsce zabezpieczyli zwłoki zwierzęcia i sporządzili oględziny. Przeprowadzona sekcja zwłok potwierdziła przypuszczenia policjantów, że pies został żywcem wsadzony do worka, a następnie wrzucony do jeziora. Kryminalni z Człuchowa pracując nad tą sprawą zbierali informacje i sprawdzali wszystkie sygnały jakie do nich docierały od mieszkańców powiatu. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na ustalenie i zatrzymanie właściciela psa podejrzanego o zabicie zwierzęcia.

Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali 65-letniego mieszkańca Przechlewa. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się, że utopił zwierzę w jeziorze.

Za zabicie zwierzęcia ze szczególny okrucieństwem grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mg)