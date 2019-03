Przed nami trzeci etap „Planu Gliniarz” Data publikacji 25.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 29 stycznia 2019 r. w Liceum Mundurowym w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9 odbyły się pierwsze zajęcia treningowe w ramach projektu „Plan Gliniarz”. Drugi etap miał miejsce 26 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie w powiecie łaskim. Przed nami trzecia edycja. Tym razem spotykamy się 26 marca br. o godz. 13 w Powiatowej Hali Sportowej w Pabianicach. Projekt skierowany jest do policjantów i pracowników Policji woj. łódzkiego, studentów oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich, z terenu województwa łódzkiego, którzy mają ukończone 18 lat. Ważne aby mieć za sobą co najmniej rok treningów w zakresie sztuk walki.

Na macie spotkają się pasjonaci różnych sztuk walki. Uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji w zakresie technik walki. Kilkanaście osób różnej płci i w różnym wieku wykonuje zadania treningowe sprawdzając swoje umiejętności. Z pozoru proste ćwiczenia wymagają gibkości, wytrzymałości i dobrej koordynacji ruchowej. 26 marca 2019 roku gościem specjalnym "Planu Gliniarz" będzie były policjant, instruktor technik i taktyk interwencji Jacek Wierzbicki. Posiada on czarny pas w Brazylijskim Ju Jitsu i jest trenerem tego sportu. Poza tym osiągnął w swoim dorobku V DAN w Karate. Oprócz Jacka Wierzbickiego gospodarzem zajęć będzie sierż. sztab. Marta Mysur Mistrzyni Świata w Taekwon- do, która jak zwykle zapewni wysoki poziom zajęć. Przy jej zaangażowaniu nigdy nie słabnie tempo kolejnych zadań, instruktorka z KWP w Łodzi nie pozwalała ostygnąć uczestnikom. Podczas spotkania będzie można uzyskać fachową poradę na temat doboru do służby.

O drugiej edycji przeczytasz tutaj:

Możesz do nas dołączyć, szczegóły znajdziesz tutaj