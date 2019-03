Policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o wyłudzenia sprzętu i usług na łączną kwotę blisko 6 mln złotych Data publikacji 05.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy wojewódzkiej, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu trzy osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się wyłudzeniami sprzętu i usług budowlanych. Sprawcy dla realizacji przestępczego procederu założyli szereg spółek, za pośrednictwem których doprowadzali do niekorzystnego rozporządzenia mieniem inne firmy oraz osoby.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wyniku szeroko zakrojonych czynności operacyjnych zatrzymali trzy osoby podejrzane o oszustwa. Łączną wartość strat w tej sprawie oszacowano na kwotę blisko 6 mln złotych. Śledztwo, które prowadzą policjanci z komendy miejskiej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, dotyczy wyłudzeń sprzętu i usług budowlanych. Jak wynika z przeprowadzonych do tej pory ustaleń, grupa, w której działali podejrzani, założyła dla celów realizacji przestępczego procederu różne fikcyjne podmioty gospodarcze. Za pomocą sztucznie stworzonych spółek dokonała oszustw na szkodę kilkunastu innych firm, jak i osób.

Zatrzymani to trzej mężczyźni w wieku od 39 do 45 lat. Trafili oni po zatrzymaniu do policyjnego aresztu. Obecnie nadal wyjaśniane są okoliczności tej sprawy. Za udział w grupie zajmującej się wyłudzeniami, podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)