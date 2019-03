Areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku Data publikacji 05.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 20 – latek ze Skarżyska podejrzany o spowodowanie wypadku na krajowej „7” najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Taką decyzję podjął dziś skarżyski sąd. Na skutek zdarzenia śmierć poniósł 19 – letni mężczyzna.

W niedzielę, tuż przed godziną 4:00 skarżyscy policjanci zostali powiadomieni o wypadku na krajowej „siódemce”. Na miejscu okazało się, że jadący od strony Szydłowca osobowy ford z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu, po czym dachował, zatrzymując się między drzewami. Samochodem podróżowało 3 młodych mieszkańców miasta. W wypadku śmierć na miejscu poniósł 19 – latek. Z pojazdu o własnych siłach wyszli 17 i 20 – latek, którzy z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafili do szpitali w Kielcach i Skarżysku. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia przebadali na zawartość alkoholu młodszego z mężczyzn, w którego organizmie znajdowało się przeszło półtora promila. 20 – latek odmówił badania alkomatem, wobec czego pobrano mu krew do badań. Z uwagi na niejasności związane z tym, kto kierował zniszczonym fordem, obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Po udzieleniu pomocy lekarskiej 20 – latek został osadzony w policyjnej celi. Wówczas też zgodził się na badanie alkomatem. W jego organizmie było

0, 8 promila alkoholu. W przeszłości mężczyzna był karany za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Miał też aktywny, sądowny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że to właśnie on siedział za kierownicą forda, kiedy doszło do tragicznego zdarzenia.

Wczoraj 20 – latek usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Dziś został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej, gdzie orzeczono wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i pod wpływem alkoholu grozi mu surowa kara – nawet do 8 lat więzienia.

Opr. JG

źródło: KPP w Skarżysku - Kamiennej