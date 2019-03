Policjanci odnaleźli zaginionego 10-latka Data publikacji 05.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa ds. Nieletnich i Patologii z II Komisariatu KMP w Łodzi zostali powiadomieni, że 10-letni chłopiec nie dotarł do szkoły, przed którą zostawił go ojciec. Zaniepokojony rodzic zgłosił zaginięcie syna, tuż po tym gdy przyjechał po niego i zorientował się, że przez cały dzień nie był obecny na zajęciach. Chłopiec nie odbierał telefonu i nie wiadomo było co się z nim stało. Stróże prawa rozpoczęli natychmiastowe poszukiwania, które zakończyły się sukcesem.

Wczoraj, 04.03.2019 r., około godziny 14.00, policjanci z Ogniwa ds. Nieletnich i Patologii II Komisariatu KMP w Łodzi zostali powiadomieni, że 10-letni chłopiec nie dotarł na zajęcia szkolne, na które rano został podwieziony przez ojca. Funkcjonariusze rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Jak wynikało z informacji uzyskanych od rodziców, zaginiony posiadał przy sobie telefon komórkowy. Jednak, pomimo wielokrotnych prób kontaktu, chłopiec nie odbierał połączeń. Wreszcie zaczął korespondować z mamą poprzez sms-y. Chłopiec nie był w stanie powiedzieć gdzie się znajduje, w związku z czym został poproszony o wysłanie zdjęcia z nazwą ulicy. Policjanci odczytali wiadomość i pojechali pod adres przesłany przez 10-latka. Po chwili chłopiec był już bezpieczny. Wraz z funkcjonariuszami udał się do komisariatu. W rozmowie z mundurowymi powiedział, że postanowił nie iść do szkoły z powodu konfliktu z rówieśnikami. Gdy ojciec odwiózł go do szkoły, nie wszedł do budynku tylko wsiadł do tramwaju, a później do autobusu. W ten sposób dojechał aż na osiedle Smulsko w Łodzi, gdzie odnaleźli go policjanci.

(KWP w Łodzi/kr)